Nakon sedam noći smijeha u BKC-u, fantastičnih pozorišnih komada i muzičkih performansa koji su uveseljavali pozorišnu publiku, večeras je na redu i posljednja predstava u okviru takmičarskog dijela programa festivala Osmijeh Sarajeva.

"Celo telo tu me boli" je predstava reditelja Nikole Pejakovića u izvedbi banjalučkog Gradskog pozorišta Jazavac.



"Izabrali smo Joneskovu Lekciju kao povod za priču o našem svakodnevnom teatru apsurda: na ulicama, na poslu, na TV-u, svuda… Mi više ne idemo u pozorište da bi vidjeli pozorište, ono je svakodnevno pred našim očima, ludo, nezaboravno i totalno apsurdno. Naša stvarnost je apsurdnija od Joneskovovog svijeta i mi biramo smijeh kao jedini izlaz iz ovog teatra apsurda koji se zove svijet oko nas", kaže reditelj Pejaković o predstavi.



U predstavi igraju: Nikolina Jelisavac, Ljubiša Savanović, Velimir Blanić



Muzički dio programa na Sarajevsko after party i večeras počinje u 22.00 sata kada će zasvirati The Babe Barbarella.



Konačne odluke žirija i proglašenje pobjednika očekujemo već sutra u okviru revijalnog programa predviđenog za posljednji dan festivala.