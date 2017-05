Sinoć je u BKC-u, održana posljednja predstava takmičarskog dijela programa festivala "Osmijeh Sarajeva", nakon koje je publiku zabavljao bihaćki cover band The Babe Barbarella.

Za večeras organizatori najavljaju završnu zabavu i proglašenje pobjednika sa početkom u 20.00 sati, kada će u okviru revijalnog programa nastupiti Altteatar sa fantastičnom komedijom "Dame biraju" nakon čega slijedi zabava uz neponovljivu Dvadesetoricu, pop-boj bend koji se, nakon kraće pauze, ponovo vraća na scenu.



U predstavi "Dame biraju", večeras gledajte petoricu mladića koji rješenje svojih egzistencijalnih problema pokušavaju pronaći kao striperi u noćnom klubu. Prateći likove od ideje za striptiz do njene konačne realizacije, prolazimo kroz uzbudljive scene prepune zabave i humora, zanimljivih koreografija, prevarenih očekivanja, ali i skoro pa pravog striptiza.



U predstavi igraju: Emir Fejzić, Mirza Dervisić, Davor Sabo, Adnan Goro, Mak Čengić, Nancy Abdelsakhi, dok režiju potpisuje Admir Glamočak.



Iako nastala mnogo ranije, kao ispitna predstava studenata Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, ova komedija i danas uživa veliku popularnost i za nju se uvijek traži karta više.



A onda, kako to obično biva, slijedi završni Sarajevsko after party i zatvaranje festivala uz uvijek veselu i rasplesanu Dvadesetoricu sa kojima će zabava zasigurno potrajati do ranih jutarnjih sati.