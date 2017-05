Festival Osmijeh Sarajeva: Najboljom predstavom proglašena izvedba "Ime", Teatra Komedija iz Skoplja

Večeras je oficijelno završen prvi regionalni festival komedije koji se od 12. do 20. maja održavao u sarajevskom BKC-u, u organizaciji agencije Media Time. Najboljom predstavom proglašena je izvedba "Ime" teatra Komedije iz Skoplja.

Direktor agencije Milan Kostić je istako: " Izuzetno smo zadovojni jer smo uspijeli realizovati jedan ovako veliki i zahtjevan projekat. Nadamo se da smo ispunili očekivanja publike i obećavamo da ćemo se iz godine u godinu truditi da budemo bolji i veći".



U okviru devet noći festivala, publici i stručnom žiriju se predstavilo osam pozorišta iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i BiH.



Dok je mnogobrojna publika uživala u predstavama, u fantastičnim rediteljskim ostvarenjima i glumačkoj igri, žiri je imao težak zadatak.



Ipak, odluka je morala biti donesena te su, prema procjeni stručnog žirija u sastavu Tatjana Šojić, Amra Kapidžić i Alen Muratović, najboljima uručene nagrade i to:



U kategoriji za najbolju predstavu, pobjedu je odnijelo pozorište Teatar Komedija Skoplje sa predstavom "Ime" u režiji Nenni Demeste.



Žiri je odlučio da Nagrada najbolja glumica festivala bude ravnopravno podijeljena između Jasne Žalice koju smo gledali u ulozi Karen Nash u predstavi "Hotel Plaza", Narodno pozorište Mostar i Nikolina Jelisavec za ulogu Stanimirke u predstavi "Celo telo tu me boli" Gradsko pozorište Jazavac.



Za najboljeg glumca proglašen je Atanas Atanasovski za ulogu Viktora u predstavi "Ime" Teatra Komedija Skoplje.



Počasna priznanja i nagrade u vrijednosti od po 1.000 Eura pobjednicima uručili su članovi žirija.



Organizatori festivala i stručni žiri su se potrudili da i mladim glumcima stave osmijeh na lice dodjelom nagrada u vrijednosti od po 500 Eura i to u kategorijama za najbolju mladu glumicu i najboljeg mladog glumca. Ove titule s ponosom su ponijeli Ana Maras Harmander za ulogu Maje Samardžić ostvarenu u predstavi Ustav Republike Hrvatske te Emir Sejfić za ulogu Roy-a Hubley-a u predstavi Hotel Plaza.



Sudeći po broju posjeta te kritikama učesnika i gostiju festivala, Osmijeh Sarajeva je jedan od svijetlih primjera kada je u pitanju organizacija kulturnih događaja u Sarajevu, ali i cijeloj BiH.



Iako se ove godine održao po prvi put, ovaj festival je postavio značajne organizacijske i programske standarde te udario temelj još jednoj kulturno-zabavnoj manifestaciji koja će, nadamo se, živjeti još dugo i dostići još veće razmjere.



Organizator se zahvalio sponzorima i prijateljima festivala.



"Nije bilo lako iznjeti festival ove veličine, ali uspijeli smo i zadovoljni smo. Zadovoljni smo reakcijama posjetitelja, što nam je najvažnije. Želimo se zahvaliti našim stalnim partnerima na podršci : Imeprial tobacoo doo, Sarajevska pivara, Sensation, Max Factor, Argeta, Sparkasse bank, Asa Osiguranje, Sinkro, Badel, Vispak. Hvala našim stalnim medijskim pokroviteljima portalu Klix.ba, Anteni Sarajevo, Europlakatu, magazinu Gracija, hvala svim ostalim medijima koji su nas pratili, jer nam je podrška medija neophodna da uspijemo u gradnji novog festivala. Takođe se zahvaljujemo načelnicima Opština, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo zatim Ministarstvu kulture i sporta, Upravi grada Sarajeva i premijeru Kantona Sarajevo. Hvala našoj publici, i obećavamo Vam da ćemo se iz godine u godinu biti bolji. Vidimo se iduće godine", poručili su organizatori.