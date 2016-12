Umrla američka glumica Debbie Reynolds, dan nakon smrti kćerke Carrie Fisher

Američka glumica Debbie Reynolds je umrla dan nakon smrti njene kćerke Carrie Fisher, saopćio je njen sin, prenosi BBC.

Debbie Reynolds (Foto: EPA)

Američka glumica Debbie Reynolds je umrla dan nakon smrti njene kćerke Carrie Fisher, saopćio je njen sin, prenosi BBC.

Američki mediji pišu da je 84-godišnja Reynolds imala moždani udar. U bolnicu u Los Angelesu je smještena ranije u srijedu. Ona je legenda Hollywooda, a poznata je po ulozi u mjuziklu "Singin' in the Rain" uz Genea Kellyja.



Njena kćerka Carrie Fisher je umrla u utorak u 60. godini nakon zastoja srca tokom leta avionom.



Reynolds je vozilom hitne pomoći prevezena u Medicisnki centar Cedars-Sinai nakon što joj je pozlilo u srijedu.



Njen sin Todd Fisher je za AP potvrdio smrt majke.



"Ona je sada s Carrie, srca su nam slomljena", izjavio je Fisher te je dodao da je smrt njegove sestre bila pretežak šok za majku.



Slavni glumci su odali počast svojoj preminuloj kolegici putem društvenih mreža.



Reynolds je bila poznata po holivudskim mjuziklima i komedijama pedesetih i šezdesetih godina, a prošle godine je nominovana za Akademsku nagradu za najbolju glumicu za mjuzikl "The Unsinkable Molly Brown" iz 1964. godine.



Udala se za pjevača Eddieja Fishera 1955. godine s kojim je dobila dvoje djece Carrie i Todda, a razveli su se 1959. godine zbog afere koju je Eddie imao sa filmskom zvijezdom Elizabeth Taylor. Nakon toga je imala još dva braka.



Carrie je umrla nekoliko dana nakon što je doživjela težak infarkt. Glumila je u franšizi Star Wars, ali i u drugim filmovima uključujući "Hannah and Her Sisters (1986)" i "When Harry Met Sally (1989)".