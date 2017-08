Projekcijom filma "Druga strana nade" finskog režisera Akija Kaurismäkija u Narodnom pozorištu Sarajevo i Ljetnom kinu Raiffaisen, poznatijem kao "Metalac", započelo je 23. izdanje Sarajevo Film Festivala.

"Vjerujem da će ovo biti najuspješniji festival na kojem radi 700 volontera i radnika iz BiH i svijeta. Ispred mene stoji naša mlada, uspješna i briljantna glumica koja je je domaćin ovogodišnjeg festivala, Amila Terzimehić. Proteklih godina uvijek smo predstavljali mlade bh. glumce i glumice, kao što to radi", rekao je Purivatra okupljenim posjetiteljima u Metalcu uz prisjećanje na Zanu Marjanović, Feđu Štukana, Ermina Brava...", rekao je između ostalog direktor SFF-a Mirsad Purivatra u svom obraćanju prisutnima prije projekcije filma na Metalcu.Nakon projekcije filma publika je na otvorenoj sceni aplauzom pozdravila glumce Sherwana Hajija i Simona al-Bazoona koji su večeras predstavili najnovije Kaurismäkijevo ostvarenje.Inače, film "Druga strana nade" premijerno prikazan na ovogodišnjem Internacionalnom filmskom festivalu u Berlinu gdje je, izazivajući jednako oduševljenje i publike i filmskih kritičara, osvojio Srebrenog medvjeda za režiju.Protagonisti filma "Druga strana nade" su dvojica izbjeglica. Sirijac Khaled prepješačio je sirijsko-tursko granicu, a zatim, s planom da u Finskoj zatraži azil, stiže u helsinšku luku sakriven u kontejneru s ugljem. Zbunjen i frustriran monolitnim birokratskim aparatom s kojim se suočava, Khaled bježi iz azilantskog centra. Lutajući ulicama upoznaje Wikströma, bivšeg prodavača košulja koji je nedavno napustio ženu alkoholičarku i započeo novi život kao vlasnik ugostiteljskog lokala. Njih dvojica će se međusobno pomagati u prevazilaženju problema s kojim se suočavaju u svojim nepoznatim i često zbunjujućim novim životima.Kritičari su Kaurismäkijevo djelo opisali kao gorko-slatku dramu koja pričajući o mračnoj temi izbjeglištva govori o snazi iskrenog, ljudskog suosjećanja i to s humorom, kroz mnoštvo nezaboravnih tužno-smiješnih karaktera i situacija.Hroničar marginaliziranih glasova, kako kritičari često nazivaju Kaurismäkija, ovim filmom je još jednom potvrdio svoj izuzetni talent da jednostavnim i nepretencioznim filmskim jezikom dopre do srca publike.Glavne uloge u filmu su ostvarili Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Nuppu Koivu, Simon Hussein Al-Bazoon, Niroz Haji i Kaija Pakarinen.