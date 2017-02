Svečanom dodjelom Zlatnog medvjeda u Berlinu je završen 67. Međunarodni filmski festival Berlinale, a glavnu nagradu uručio je predsjednik žirija, holandski režiser Paul Verhoeven.

Svečanom dodjelom Zlatnog medvjeda u Berlinu je završen 67. Međunarodni filmski festival Berlinale, a glavnu nagradu uručio je predsjednik žirija, holandski režiser Paul Verhoeven.

Zlatnog medvjeda za najbolji film osvojio je film "On Body and Soul" mađarske rediteljice Ildikó Enyedi. Priča je smještena u najneromantičnije okruženje koje se može zamisliti - u lokalnu budimpeštansku klaonicu u kojoj zaposleni radno vrijeme provode negdje između hladnokrvne ravnodušnosti i crnog humora.



Finski scenarist i režiser Aki Kaurismaki je osvojio nagradu za najboljeg režisera za komediju/dramu "The Other Side Of Hope" koja prati sirijskog izbjeglicu (Simon Hussein Al-Bazoon) dok stiže u Helsinki s namjerom da dobije politički azil.



Nagradu za najbolji scenarij osvojio je film Sebastiána Lelioa i Gonzala Maze "Una Mujer Fantastica".



Raed Andoni je za film "Istiyad Ashbah" (Ghost Hunting) osvojila nagradu za originalni dokumentarac.



Od 24 filma prikazana na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu 18 se takmičilo za glavnu nagradu.



Ovogodišnji žiri činili su Maggie Gyllenhaal, Diego Luna, Julia Jentsch, Wang Quan’an, Dora Bouchoucha Fourati i Olafur Eliasson, a dodijelili su osam nagrada uključujući i Zlatnog medvjeda.



Filmovi u utrci za ovu nagradu sadržavali su političke teme, a i festival je, s glumcima i umjetnicima koji su kritikovali američkog predsjednika Donalda Trumpa, imao političku konotaciju.



Međunarodni filmski festival u Berlinu osnovan je 1951. godine, a od 1978. redovno se održava svake godine u februaru. Smatra se najposjećenijim filmskim festivalom na svijetu s 274.000 prodatih ulaznica godišnje.