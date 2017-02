Sarajka s kanadskom adresom Eva Cvijanović je za kratki animirani film "Ježeva kuća" dobila posebno priznanje dječijeg žirija u konkurenciji Generation Kplus na 67. Berlinaleu.

Film je snimljen prema istoimenoj priči Branka Ćopića, koji je nastao u koprodukciji Hrvatske i Kanade, a režiju potpisuje Sarajka s adresom u Kanadi Eva Cvijanović.Nakon projekcije mala raja je imala priliku upoznati se sa glavnim akterima Ježurkom i Lijom.Inače, Eva Cvijanović je rođena u Sarajevu, a živi u Kanadi, gdje se bavi animacijom. Svoj prethodni film "Once Upon a Many Time" prikazala je u BH. Film programu na Sarajevo Film Festivalu 2010. godine.