Sedamdeseti po redu Filmski festival u Cannesu otvorio je večeras svoja vrata filmskim zvijezdama svijeta u vrijeme dok su u Francuskoj pojačane mjere pripravnosti zbog terorizma.

Sedamdeseti po redu Filmski festival u Cannesu otvorio je večeras svoja vrata filmskim zvijezdama svijeta u vrijeme dok su u Francuskoj pojačane mjere pripravnosti zbog terorizma.

U gradu na Azurnoj obali vidi se tradicionalni glamur, ali i značajno više policije.Pojačane sigurnosne mjere uvedene su nakon serije terorističkih napada, a lokalne vlasti su odlučile povećati broj naoružanih policajaca i vojnog osoblja, kao i zabraniti snimanje dronovima, a nakon napada kamionom na promenadi u Nici ograničili su broj akreditovanih vozila i postavili niz betonskih saksija i drugih barijera uz šetnicu.Lokalnoj policiji prvi put je odobreno nošenje pištolja, a odred od 500 civilnih volontera prijavit će bilo šta što im bude sumnjivo.Jedan od najprestižnijih filmskih festivala svijeta ove godine ugošćava zvijezde poput Nicole Kidman, Roberta Pattinsona i Kristen Stewart, a u festivalskom žiriju su Will Smith, Jessica Chastain i predsjednik žirija Pedro Almodovar.Na iznenađenje svih konferencija za medije u povodu otvaranja festivala protekla je u znaku mrzovoljnih komentara Almodovara i Smitha koji se nisu složili o temi prisustva dva Netflixova filma na festivalu "The Meyerowith Stories" i "Okja". Dok je Almodovar čitao izjavu koja kritikuje njihov izbor, Smith je branio odluku da oni budu uključeni u zvaničnu selekciju.Netflix se našao na udaru kritika francuske filmske industrije koja mu predbacuje nespremnost da svoje filmove pušta u kinima te su zatražili od organizatora festivala da od iduće godine zabrani učešće filmovima koji se ne prikazuju u francuskim kinima.Ovogodišnji Filmski festival u Cannesu otvara film "Ismael's Ghosts", drama kanskog veterana Arnauda Desplechina koja je naišla na prezir filmskih kritičara, a Guardianov Peter Bradshaw ga je opisao kao "čisto gubljenje vremena na glupost", dok ga je Peter Debruge iz Varietyja uporedio sa ocrnjenim filmom "The Room".Festival u Cannesu će trajati do 28. maja, a 19 filmova se takmiči za prestižnu Zlatnu palmu. Voditeljica ceremonije otvaranja i zatvaranja festivala je slavna Italijanka Monica Bellucci.Glavna nagrada festivala prvi put će ove godine imati dijamante, povodom jubileja manifestacije, a izradit će je poznata juvelirnica Chopard.