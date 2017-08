Crvenim tepihom na Festivalskom trgu uoči dodjele nagrada "Srce Sarajeva" u svim takmičarskim kategorijama, koja će biti upriličena u Narodnom pozorištu Sarajevo, večeras su prošetale ekipe svih takmičarskih filmova 23. Sarajevo Film Festivala.

Nagrada "Srce Sarajeva" bit će dodijeljena za najboljeg glumca, glumicu i reditelja te za najbolji igrani, dokumentarni, studentski i kratki film. Za nagradu se uglavnom takmiče debitantski filmovi koji su na SFF-u doživjeli svoje svjetske ili regionalne premijere.Ekipe filmova i članove žirija dočekala je brojna publika na Festivalskom trgu, koja je proteklih dana u kinima širom Sarajeva također imala priliku ocjenjivati njihova filmska ostvarenja.Podsjećamo, članovi žirija 23. SFF-a su filmski radnici iz regije i svijeta. Predsjednik žirija Takmičarskog programa igranog filma je meksički reditelj, scenarista i producent Michel Franco. U žiriju su još Mark Adams, umjetnički direktor Edinburgh International Film Festivala iz Velike Britanije, Goran Bogdan, glumac iz BiH, Fatma Al Remaihi, direktorica Doha Film Instituta iz Katara i Melisa Sozen, glumica iz Turske.Žiri koji je ocijenio najbolji dokumentarni film čine Claas Danielsen, generalni direktor filmskog fonda Mitteldeutsche Medienförderung gmbh (MDM) iz Njemačke, Gitte Hansen, zamjenica direktora First Hand Films iz Švicarske i Želimir Žilnik, reditelj iz Srbije.Svoj glas za najbolji kratki film dali su Igor Drljača, reditelj i scenarista, srbijanska rediteljka Milica Tomović i Florian Weghorn, program menadžer Berlinale Talents iz Njemačke.Članovi žirijja koji su ocijenili najbolji studentski film su Boaz Frankel, reditelj i montažer iz Izraela, Guillaume De Seille, producent iz Francuske te Teona Strugar Mitevska, rediteljica iz Makedonije.U kategoriji za najbolji igrani film 2017. svjetske premijere su imali filmovi "Buđenje dana" debitanta Gentiana Kocija, "Meda ili ne tako sjajna strana stvari" rumunskog reditelja Emanuela Parvua te "Zrno" u režiji Semiha Kaplanoglua.Regionalne premijere na 23. SFF-u su imala četiri filma, i to "Pravci" Stephana Komandareva, "Sofijin sin" u režiji Eline Psykou, film gruzijske debitantice Ane Urushadze "Strašna majka" te "Taoci" reditelja Rezoa Gigineishvilija.Izvan konkurencije takmiče se bh. filmovi "Muškarci ne plaču" Alena Drljevića te "Ptice kao mi" Faruka Šabanovića.Za nagrade u svim regionalnim selekcijama SFF-a ove godine je prikazano 55 filmova, od čega se 46 takmičilo za nagrade "Srce Sarajeva". Inače, u sklopu 18 programa 23. SFF-a, prikazano je 235 filmova, od čega 111 dugometražnih i 124 kratkometražna, 137 igranih, 70 dokumentarnih i 28 animiranih filmova.Podsjećamo, "Počasno Srce Sarajeva" ove godine je uručeno trosktrukom oskarovcu, istaknutom američkom reditelju Olveru Stoneu te legendarnom britanskom komičaru, oskarovcu Johnu Cleeseu.Nakon dodjele nagrada, u Ljetnom kinu Raiffeisen će biti prikazan film "Velika bolest" Michaela Showaltera. Kritika ga opisuje kao zabavan, interesantan, komercijalan i dobro napravljen film s dobrom glumačkom ekipom, koji će vjerovatno puniti kino-dvorane.Festivalska publika će sutra imati priliku ponovo gledati pobjedničke filmove iz svih kategorija, i to u Narodnom pozorištu, Ljetnom kinu Raiffeisen, kinu Meeting Pointu, Multipleks Cinema City, Sarajevo Summer Screen, Pozorištu mladih, Ljetnom kinu Novi Grad, Kinu Novi Grad i MMC kinu Ilidža.Crvenim tepihom su i ove večeri prošetale brojne poznate osobe, između ostalih i glumac i ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić, reditelj Danis Tanović sa suprugom, glumica Arma Tanović, direktorica Narodnog pozorišta Sarajevo Marijela Hašimbegović, manekenka Ema Golijanin i mnogi drugi.