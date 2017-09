Bh. glumci i filmaši o Ljubiši Samardžiću: Veliki čovjek, vitez i prijatelj Sarajeva i BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ljubiša Samardžić zauvijek je napustio životnu pozornicu i ljubitelje filma na ovim prostorima zauvijek ogolio od svog neponovljivog šarma, preopznatljivog glasa i glumačke vještine. Nedostajat će običnom čovjeku zaljubljenom u njegova djela, ali i glumcima i režiserima sa kojima je radio i koje je poznavao.

Ljubiša Samardžić zauvijek je napustio životnu pozornicu i ljubitelje filma na ovim prostorima zauvijek ogolio od svog neponovljivog šarma, preopznatljivog glasa i glumačke vještine. Nedostajat će običnom čovjeku zaljubljenom u njegova djela, ali i glumcima i režiserima sa kojima je radio i koje je poznavao.

U razgovoru za Klix.ba, bh. glumac Emir Hadžihafizbegović prisjetio se Ljubišine upečatljive pojavnosti, njegovog karaktera i zajedničkih tema o kojima su razgovarali.



"Jako sam tužan. On je ostavio neizbrisiv trag unutar evropske kinematografije, a ne samo ex-jugoslavenske. Bio je moj dobar prijatelj, igrali smo i sarađivali zajedno, a posljednji put sam ga vidio prije dvije godine na Pulskom festivalu. Tada smo se ispričali i razmjenjivali kinematografske frustracije s obzirom na to da se sve manje novca izdvaja za filmove. On je bio čovjek koji je imao široku karakternu lepezu likova koje je igrao. Kada bih ja, po nekoj svojoj estetici, trebao izdvojiti nešto najznačajnije što je radio – to je uloga Crnog Roka u seriji 'Kuda idu divlje svinje'. To je bila njegova maestralna uloga", rekao je Hadžihafizbegović.



On je istakao i Samardžićeve uloge u komedijama, u 'Vrućem vetru' je igrao Šurdu te ulogu u 'Bitci na Neretvi', koji je za Hadžihafizbegovića jedan od najboljih evropskih filmova.



"Bio je sjajan čovjek, prošao je moralan, etičan, čist i sa stavom koji nije korespondirao sa ksenofobijom '90-ih godina. Bila je privilegija biti u njegovoj blizini, volio je Sarajevo i BiH, ostavio je trag i u našoj kinematografiju u kojoj je radio najmanje 20 igranih filmova", rekao je regionalno priznati bh. glumac koji se prisjetio i Ljubišinih teških dana.



"Razne su ga kušnje doticale, izgubio je sina prije 10-ak godina i ta ga je tragedija jako potresla. Sjećat ću ga se kao gospodina i viteza, glumačkog i ljudskog. Njegova smrt nije samo gubitak za kinematografiju nego i za opće kulturološko mjesto u našoj regiji", zaključio je Hadžihafizbegović.



Glumac Mirvad Kurić, koji je svojevremeno intenzivno sarađivao sa Samardžićem u kreiranju domaće serije "Viza za budućnost", za naš portal kaže da smo svi izgubili velikog prijatelja.



"Sinoć su mi se vraćale neke scene, ali sad nemam riječi za takve stvari. Dobro smo se poznavali, dobro smo sarađivali i žao mi je što nije pobijedio tu svoju bolest. Kad smo tek počeli raditi, meni kao mladom glumcu biti sa Samardžićem bio je izazov, imao sam tremu. Ipak, veliki ljudi i glumci vam daju snagu i samopouzdanje i on više u sceni uradi za vas nego za sebe. Volio je da pomaže zato što je bio veliki. Bilo je predivno raditi s njim, a mnoge glumačke stvari koje sam poslije činio naučio sam od njega“, rekao je Kurić.



Renomirani režiser Pjer Žalica nikada nije sarađivao sa Samardžićem, ali ističe kako njegov odlazak za njega budi jedno bitno pitanje.



"Legende odlaze i to je nažalost prirodna svar, ali problem je što se ne stvaraju nove legende ili što se bar ne stvaraju u onom broju kada su 'nastajali' Ljubiša i kolege koje su snjim radile. On je imao sreću da svoju glumačku zrelost i svoje najvažnije godine provede u jednom potentnom vremenu gdje se kreativnost mogla iskazati. Danas su stvari drugačije. Nažalost nikada nisam radio s njim iako smo se poznavali. Ja sam ipak mlađi i na njegovoj generaciji smo učili, svi smo mi njihovi đaci", zaključio je Žalica.