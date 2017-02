Tražite li najbolji način da sagorite masnoće u svom organizmu, umjesto skupih časova i napornih treninga prvo pokušajte nešto veoma jednostavno - više hodajte.

Nutricionista i trener slavnih Harley Pasternak, na čijoj listi klijenata su Kim Kardashian, Ariana Grande i Lady Gaga, kaže da intenzivne kardio vježbe nisu najbolji način da dostignete tanju figuru.Ustvari, kod nekih ljudi kardio treninzi dokazano imaju kontraefekte.Pasternak tvrdi da što intenzivnije kardio vježbe radite, sagorjet ćete više kalorija u minuti, međutim veći postotak tih kalorija stiže iz "nemasnih izvora". Za razliku od toga, hodanjem ćete potrošiti više masnoće.Još jedna važna pojava govori protiv intenzivnih kardio vježbi, a to je glad.Pasternak tvrdi da postoji direktna veza između intenziteta kardio vježbi i apetita. Što jače trenirate na ovaj način, bit ćete gladniji poslije treninga. To vas može dovesti u situaciju da jedete više nego što biste inače."Od ljudi nakon takvih treninga čujem kako su proždrljivi pa pojedu kolač bez glutena i svježe cijeđeni sok pun šećera", kaže trener.Ako to nije dovoljno da vas uvjeri, dodaje kako kod ekstremnijih kardio vježbi imate veće šanse da se povrijedite.Govoreći običnim ljudima koji žele skinuti koji kilogram on savjetuje da nabave dobre patike za šetnju. Hodanje se također smatra prihvatljivijom metodom vježbanja za ljude svih nivoa fizičke aktivnosti.Prema njegovim podacima, Amerikanci u prosjeku pređu 4.100 koraka dnevno, dok stanovnici zdravijih zemalja u isto vrijeme naprave više od 10.000 koraka. Stoga Pasternak svojim klijentima daje dnevne zadatke da pređu između 10.000 i 14.000 koraka.