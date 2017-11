Nakon ljetne pauze Noćni uspon na Trebević - NUT održan je sinoć po 36. put u organizaciji TREK Teama Sarajevo te je počeo treću sezonu održavanja.

Kako nam je rekao Senad Bečković, jedan od organizatora ovog događaja, protekle noći na ovaj uspon krenulo je više od 120 planinara te je ovo bio do sada najmasovniji noćni uspon. Najmlađa učesnica bila je šestogodišnja djevojčica Ajša."Očekivali smo veliki odziv planinara, ali iskreno nismo se nadali ovakvoj posjeti. Očigledno da su ljubitelji prirode ovaj adrenalinski događaj čekali s nestrpljenjem. Posebno nam je drago da je ovaj događaj izašao iz granica Sarajeva jer su se sinoć pojavili planinari iz Fojnice, Kreševa, Pala, Kaknja, Ilijaša, Istočnog Sarajeva pa čak i gosti iz Splita", navodi Bečković.Uz nočekivanu brojnost učesnika, uspon su posebnim učinili i veoma lijepa i noći pun mjesec."Prvi put pridružila nam se i veća grupa studenata s DIF-a, a posebno nam je drago da su bili mnogi članovi planinarskih društava, prije svega PD Trebević, PD Željezničar, PD Javorina, PD Nomadi, PD Visočica i PD Bjelašnica. Prelijepa noć i pun mjesec su učinili posebnim ovaj uspon, pomogli da što lakše i sigurnije dosegnemo vrh i vratimo se do Prvog šumara. O sigurnosti planinara brinulo je osam vodiča, tako da su se na kraju svi uspjeli popeti i vratiti do polazne tačke. Zbog ogromne grupe događaj je trajao malo duže, ali se niko od učesnika nije puno žalio", kaže Senad Bečković.TREK Team najavljuje da će nastaviti redovno održavanje NUT-a te da će sve najave biti unaprijed napisane na FB grupi " Noćni uspon na Trebević ".