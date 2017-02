Dan zaljubljenih posvećen sv. Valentinu: Ljubav je pobijedila sve pa i smrt

Parovi širom svijeta danas posvećuju posebno vrijeme jedno drugom i uživaju u ljubavi. Ulice gradova su ispunjene srcima, plišanim medama na kojima su napisane emotivne poruke i crvenim balonima te je sve u znaku Dana zaljubljenih - Valentinova.

Parovi širom svijeta danas posvećuju posebno vrijeme jedno drugom i uživaju u ljubavi. Ulice gradova su ispunjene srcima, plišanim medama na kojima su napisane emotivne poruke i crvenim balonima te je sve u znaku Dana zaljubljenih - Valentinova.

Iako ga desetljećima mnogi nisu obilježavali, danas je Valentinovo postao komercijalni praznik koji donosi veliki profit skoro svim zemljama u svijetu. Naglasak je na ljubavi, iskrenim osjećajima i zahvalnosti.



Postoje brojne priče o početku proslavljanja Valentinova. Jedna od legendi seže daleko u prošlost. Za vrijeme Rimskog carstva Klaudije I je zabranio svim vojnicima da se žene ili zaručuju kako bi bili što bolji na ratištima, ne bi osjećali nostalgiju i željeli provoditi vrijeme sa svojim porodicama. Ipak, svećenik Valentin odlučio je krišom ispunjavati želje vojnika i ženio ih je sve dok car nije saznao. Valentin je zarobljen, bačen u tamnicu i pogubljen 14. februara. Nakon toga proglašen je svecem i katolici su redovno obilježavali ovaj dan u njegovu čast.



Prema crkvenim podacima, sv. Valentin je bio prvi biskup grada Terni u Umbriji koja se nalazi stotinu kilometara od Rima. Zaređen je kada je imao 22 godine. Pogubljen je u 63. godini, te je pokopan na mjestu gdje je u IV stoljeću podignuta crkva, da bi početkom 17. stoljeća sazidana katedrala; u Ternijskog katedrali se i danas čuva tijelo sveca.



Praznik sv. Valentina je od davnina obilježavan na dan 14. februara, tj. dan prije poganskog rimskog blagdana bogova Pana, Fauna i Luperka - tj. poganskog praznika plodnosti. Povezanost sv. Valentina uz pitanja ljubavi potječe iz legende o braku mlade kršćanske s rimskim legionarom, koji je iz ljubavi prema njoj također postao kršćaninom. Tokom priprema za brak oboje su na smrt oboljeli, a svetac je njihov brak blagoslovio dok su njih dvoje umirali u samrtnom zagrljaju na bračnoj postelji.



Navodno, i sam običaj slanja čestitki na Valentinovo potječe od svetog Valentina. Prema jednoj priči sv. Valentin je iz tamnice poslao pismo djevojci u koju je navodno bio zaljubljen. Pismo je potpisao s "tvoj Valentin". U drugoj priči se navodi da su ljudi ostavljali skrivene poruke Valentinu oko njegove tamnice ili ih krijumčarili u ćeliju. Kada bi ih sv. Valentin pronašao, on bi se molio za osobe koje su ih pisale.



Najstariju čestitku za Valentinovo napisao je francuski vojvoda Karlo Orleanski. Namijenio ju je svojoj supruzi dok je bio u zarobljeništvu u Engleskoj. Simbol je Valentinova i Kupid, starorimski bog ljubavi. Često se prikazuje kako drži luk i strijelu jer se vjeruje da se onaj koga on pogodi svojom čarobnom strelicom odmah zaljubi.



Prve čestitke izrađene su Engleskoj od čipke, šarenih trakica i na njima su bila srca i kupidi. Taj običaj proširio se na američke kolonije i SAD-u ih je počela masovno proizvoditi Esther R, Howland, doseljenica iz Worcestera.



Tradicije Valentinova su različite po zemljama:



- U Engleskoj su prije sto godina, na Valentinovo, oblačili malu djecu u odrasle. Djeca su išla od vrata do vrata i pjevala pjesmu Valentinova.

- U Velsu su se darivale drvene izrezbarene žlice. Simboli su najčešće bili srca, ključevi a nosile su poruku "ti imaš ključ mog srca".

- U Škotskoj je bio običaj da se na pragu svoje odabranice ostavi ljubavna poruka ili čestitka ukrašena čipkom, ukrasnom vrpcom ili nekim drugim materijalom. Još jedna tradicija je festival na kojem se okupljaju slobodne djevojke i mladići koji izvlače imena pisana na komadićima papira pa zatim daruju jedni druge i plešu.

- U nekim zemljama je običaj da djevojka od mladića dobije odjeću kao poklon, a ako ona zadrži dar znači da se želi udati za njega.

- U Japanu, žene za Valentinovo svojim simpatijama poklanjaju čokoladu. Mjesec dana kasnije, odnosno 14. marta, muškarci ženama poklanjaju bijelu čokoladu.

- U Italiji je za Valentinovo u centru pažnje Verona (grad Romea i Julije). Ljubavna pisma ne pišu se samo voljenim osobama nego i Juliji, a postoji udruženje koje poslije ta pisma čita i nagrađuje najbolje.

- Na Tajvanu se Valentinovo obilježava čak dva puta. Osim 14. februara, ljubav se slavi i 7. jula, prema lunarnom kalendaru. Oba su datuma jednako važna i muškarci daruju ženama skupe bukete cvijeća, ali svaka boja i broj cvjetova ima drugačije značenje. Samo jedna crvena ruža znači da ste jedina ljubav u nečijem životu, a 11 ruža stoji za najdražu osobu. Ako želite poručiti da ćete uz nekoga biti zauvijek, poklonite 99 ruža, a u slučaju prosidbe treba vam ravno 100 cvjetova.

- Davno se u Francuskoj razvio prilično opasan običaj na Valentinovo, toliko da je bio zabranjen. Mladići i djevojke birali su jedni druge na Dan zaljubljenih tako što bi izašli na ulicu i dozivali simpatiju ispred prozora. Ako djevojka na kraju nije imala sreće, mogla je s prijateljicama održati mali ritual spaljivanja fotografija zločestog gospodina koji bi izmaknuo kontroli pa su ga vlasti zabranile. Na kraju je ostao običaj slanja čestitki.