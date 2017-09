Foto: Ilustracija

Sportovi su najbolji način da se rade vježbe i dok sagorijevanje kalorija nije jedina vrijednost tog vježbanja, broj utrošenih kalorija ipak govori koliko jako trenirate tijelo. Od svih sportova, trčanje sagorijeva najviše kalorija, u toku jednog sata trčanja osoba teška 90-ak kilograma potroši 1.074 kalorije.

Nacionalni institut zdravlja u SAD-u objavio je listu sportova koji najviše sagorijevaju kalorije. Najmanje kalorija potroši se igrajući raketbal, 637 kalorija po satu. Košarka i tenis troše po 728, tekvando i nogomet po 937, a trčanje čak 1.074 kalorija po satu.



Ovo se odnosi na osobe koje teže otprilike 90 kilograma.



Ipak, potrebno je znati da samo vježbanje ne dovodi do velikog gubitka težine. Sportovi utječu na poboljšan rad srca, što vaš život čini dužim i to je najbolji učinak svakog sporta. Stoga, ako želite da omršavite, stručnjaci savjetuju da se konsultujete s doktorom o vašoj idealnoj težini i da ukinete unos šećera i velike porcije hrane.



Zapamtite da to što određeni sport ili vježbe brže sagorijevaju kalorije ne znači da je to i najbolji izbor. Najbolji izbor je onaj u kojem najviše uživate tako da možete što duže istrajati u njemu.