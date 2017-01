Priča o slavnom dizajneru Ralphu Laurenu koji je odijevao Melaniju Trump

Jedan od najboljih američkih modnih kreatora Ralph Lauren ima dugu historiju rada s važnim američkim funkcionerima, a dizajnirao je i odijelo za novu prvu damu SAD-a Melaniju Trump. Njegovo bogatstvo danas se procjenjuje na 6 milijardi dolara. Ipak, priča o tome kako je izgradio jednu od najvećih modnih kompanija na svijetu nije toliko poznata.

Ralph Lauren (Foto: EPA)

Ralph Lifshitz rođen je u New Yorku 1939. godine. Bio je najmlađi od četvero djece ruskih jevreskih imigranta iz Bjelorusije. Kao tinejdžer je promijenio svoje prezime u Lauren i šetao Bronxom noseći neobične stilove poput vojnih uniformi i jakne od tvida.



Nakon što je odustao od studija ekonomije prijavio se u američku vojsku koju je služio od 1962. do 1964. godine. Te godine se oženio Ricky Anne Loew-Beer s kojom ima troje djece.



Nakon toga se zaposlio u prodavnici kravata. Vlasniku je sugerirao da prodaje raznolikije i smjelije modele, no ti savjeti nisu bili prihvaćeni, što je Ralpha ponukalo da da otkaz i pokrene vlastiti biznis.



Na početku mu je prodaja kravata išla teško. Njegov prvi veliki proboj bio je kada je lanac robnih kuća Bloomingdale’s htio kupiti njegove kravate pod uslovom da s njih skine svoje ime, na što Ralph nije pristao. Nekoliko mjeseci kasnije je kompanija Neiman Marcus kupila čak 5.000 njegovih kravata i od tada se sve promijenilo. Bloomingdale’s je nakon toga došao Laurenu, unaprijed pristajući na sve uvjete koje je postavio.



Godine 1967. nastao je brend Ralph Lauren. Projekt s kravatama ubrzo je upotpunio tvid odijelima i košuljama englesko-američkog stila i francuskog kroja pod nazivom "Polo Ralph Lauren". Iako nikada nije igrao polo odabrao je to ime jer ga je asociralo na nešto otmjeno.



Godine 1972. je izbacio na tržište svoj najveći hit - majicu kratkih rukava s kragnom i tri dugmeta, uz amblem polo igrača na lijevoj strani, koja je dostupna u 24 boje.



Lauren je poznat po svojoj privatnoj kolekciji automobila čija se vrijednost procjenjuje na 200 miliona dolara. Mnogi automobili koje posjeduje su veoma rijetki, a Ralph ih posuđuje muzejima širom svijeta za različite izložbe.



Poznat je i po svojoj filantropiji. Nakon što je 1987. godine pobijedio rak mozga, Ralph Lauren je bio suosnivač Nina Hyde Centra, istraživačkog centra za borbu protiv raka dojke na Univerzitetu Georgetown i bio je pokretač kampanje Moda protiv raka dojke.



Također je pokrenuo "Pink Pony fond", globalni projekt u borbi protiv raka.



Danas uživa u plodovima svog rada, u stanu na Manhattnu, kući na Jamajci, Long Islandu, Bedfordu i Coloradu. Iako je odstupio s mjesta izvršnog direktora, još uvijek ne namjerava napustiti kompaniju.