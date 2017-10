Najveći bh. festival vina i gastro segmenta Sarajevo Wine Weekend 26. i 27. oktobra 2017. održava se 13. put po redu u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu od 16. do 22 sata.

Medijima su se danas u Sarajevu obratili organizatori festivala, Amir Beširević iz kompanije Fina Vina d.o.o. i Najra Krvavac iz agencije Preduzeće, partneri festivala ambasadorica Republike Slovenije Zorica Bukinac i Dino Bratović, brend menadžer za Audi BiH, te Almir Kurt Kugla, BBDO Sarajevo, dizajner ovogodišnjeg plakata festivala.



"Svake godine ljestvicu podižemo za podiok više", rekao je Beširević. "Trinaesti po redu festival je logistički najzahtjevniji do sada. Ugostit ćemo 60 vinarija iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Austrije i SAD-a i 20 gastro izlagača, a pripremili smo i sedam vinskih radionica na kojima će neki od najprominentnijih vinara iz BiH, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske publici do tančina objasniti procese nastajanja i sazrijevanja vina".



Ambasadorica Bukinac je naglasila izvanrednu dugogodišnju saradnju Ambasade Slovenije i Sarajevo Wine Weekenda i izvrsnu tržišnu razmjenu između BiH i Slovenije u ovom segmentu. Dino Bratović je, u ime partnera festivala – Audi BiH i Porsche Sarajevo – objasnio kako ovi premium brendovi idu pod ruku sa premium segmentom finih vina koji festival u pravilu tretira.



Almir Kurt Kugla je pojasnio proces nastajanja ovogodišnjeg vizuala i sinergiju agencija BBDO Sarajevo i Preduzeće sa festivalom vina.



"Već nekoliko godina smo zajedno, festival i mi, kreativci, i mislim da smo dosegli tačku apsolutnog razumijevanja. Definitivno dišemo 'istim plućima', a pilula koju predstavlja ovogodišnji plakat je mala napomena svima nama da, za dobro svog vlastitog zdravlja, trebamo zastati na trenutak, odmaknuti se od svakodnevnog stresa i brzine življenja, i počastiti se čašom finog vina. Tačnije, najbolje je počastiti se terapijom od tri čaše. Ovo će vam, i uopšte se ne šalim, potvrditi svaki doktor koji drži do dobre prakse", kaže Kurt. Agencija BBDO je osmislila osnovni motiv plakata, a Preduzeće je preuzelo adaptacije.



Najra Krvavac je pojasnila kako je ove godine, za razliku od ranijih, zapravo cijela posljednja sedmica oktobra posvećena filigranskoj umjetnosti finih vina i promociji odlične hrane. Festival je, rekla je Krvavac, počeo pretpremijernom večerom u utorak, a biti će zatvoren NLB - Sarajevo Wine Weekend After Partyjem u ranim satima subote u Coloseum Clubu.



I partneri i organizatori su se složili da je Sarajevo Wine Weekend sjajna prilika za promociju BiH i njenih privrednih potencijala, ali i za razmjenu dobrih tržišnih praksi.