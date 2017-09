Završni događaj projekta "Izađi i treniraj", održan je u Mostaru ispred Mepas Malla. Projekat okuplja rekreativce koji vježbaju kroz grupne fitness programe, a danas i s pet fantastičnih instruktora. Treneri koji su predvodili vježbanje u Mostaru su bili Lejla Šebić iz Sarajeva, Amir Aljilji, Adi Palić profesor iz Mostara, Tajma Bajrović i Ana Bavrka.

Sanja Tripković, jedna od organizatorica kazala nam je da je odaziv ljudi u Mostaru i ove godine jako veliki, da se prijavilo više od dvije stotine građana.



"Drago nam je da ljudi shvataju koliko je sport sjajna stvar, koliko je dobar ne samo da biste lijepo izgledati, nego i zbog vlastitog zdravlja, što je i cilj našeg projekta. Ideja je da to bude na trgovima, ispred tržnih centara, gdje bude najviše ljudi, da kažemo da nema izgovore da je bitno naći tih pola sata za vježbanje", ispričala nam je Sanja Tripković.



Kroz projekat je ove godine prošlo preko hiljadu i po ljudi, a u dvije godine došli su u devet naših gradova.



"Postaje ovo lijepa tradicija, putujemo po Bosni i Hercegovini družimo se i vježbamo. Bili smo u Bijeljini, Banjaluci, Tuzli, Sarajevu, danas smo u Mostaru, mnogi gradovi nas zovu da dođemo i napravimo fitness-aerobic party i u njihovim sredinama sa puno pozitivnih ljudi i isto takvih misli. Želimo kroz zabavu pokazati da vježbanje nije naporno i predstavlja pravo zadovoljstvo i užitak, jer uz dobru muziku i dobro raspoloženje ljudi se osjećaju kao na nekoj zabavi", kazala je Lejla Šebić, poznata fitness trenerica.



Lijepa Ana Bavrka, poznata instruktorica, model i TV voditeljica kazala je da je došla i zbog toga što je željela doći kući za vikend da se odmori, ali i da je ona zagovornica zdravog načina života, pa je tako spojila ugodno s korisnim.



"Uvijek je lijepo doći u moj prekrasni Mostar, okupan suncem i vježbati sa dragim sugrađanima. Zdravlje je uvijek primarno, a sekundarno je to što ćete uz to i lijepo izgledati, ako se trudite, redovno vježbate i pravilno se hranite", kazala je Ana Bavrka, koja je ovom prilikom prezentirala zumba.