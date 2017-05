Fitnes trikovi koji će vas pokrenuti i održati vitkim

Istraživanja pokazuju da žene mnogo manje vježbaju nego muškarci. Eksperti predstavljaju nekoliko praktičnih vježbi koje možete uraditi i u krevetu, a koje će vam pomoći da održite liniju i podignete nivo energije.

Istraživanja pokazuju da žene mnogo manje vježbaju nego muškarci. Eksperti predstavljaju nekoliko praktičnih vježbi koje možete uraditi i u krevetu, a koje će vam pomoći da održite liniju i podignete nivo energije.

1. Dok ležite u krevetu istegnite se od glave do peta poput mačke kako biste probudili svoje tijelo i mozak. Zatim, sa svijenim nogama podignite kukove i leđa tako da napravite ravnu liniju od ramena do koljena.



2. Dok vam voda za kafu ključa, raširite stopala u širini kukova, skupite prste i istežite se prema plafonu s dlanovima prema gore.



3. Kako biste poboljšali svoju ravnotežu, stanite na jednu nogu, pa onda na drugu. Ponovite vježbu dok perete zube.



4. Dok oblikujete kosu radite čučnjeve.



5. Dok stojite, stišćite mišiće zadnjice konstantno, a potom raširite noge i spustite ih u položaj od 45 stepeni te se podižite na nožne prste.



6. Tokom dana šetajte i pratite na aplikacijama koliko ste koraka napravili.



7. Šetajte ili stojite dok razgovarate na telefon.



8. Zaobiđite liftove i koristite stepenice. Istraživanja su pokazala da penjanje stepenica ima veliki utjecaj na zdravlje srca, ali i sagorijevanje masnoća.



9. Dok sjedite u uredu, istegnite mišiće ma stražnjoj strani bedara tako što ćete sjesti na ivicu stolice i pružiti noge naprijed. Protegnite se naprijed i dohvatite nožne prste. Ostanite u tom položaju između 10 i 20 sekundi trudeći se da vam leđa budu ravna.



10. Dok sjedite u uredu možete uraditi još jednu vježbu. Osnažite prednji dio bedara i trbušnih mišića nagnuvši se prema stražnjem dijelu stolice, zatim podignite noge sa poda i bedra centimetar sa stolice te ih istegnite naprijed. Ostanite u tom položaju dok izbrojite do tri.



11. Multitasking u kući i pokreti za rad u vrtu: Napravite dugi i niski čučanj dok punite veš mašinu ili mašinu za suđe ili dok okopavate vrt i radite iskorak dok usisavate.



12. Oblikujte ruke i izbacite stres tako što ćete 30 sekundi vježbati bokserske pokrete. Pesnicama udarajte naprijed i prema plafonu, zatim postavite ruke ravno i okrećite ih naprijed i nazad za 90 stepeni.