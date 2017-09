Alergija na tjelovježbu postoji, uzroci još uvijek nisu poznati

Foto: Ilustracija

Neki ljudi imaju stvarni razlog da preskaču odlazak u teretanu i vježbanje, jer alergija na tjelovježbu postoji. O uzroku ove alergije postoji mnogo teorija, ali još uvijek nije poznat pravi uzrok.

Huffington Post donosi priču o Joeiju O'Laeryiju koji je jedne večeri otišao na pizzu sa svojim roditeljima, a nakon toga je otišao u teretanu. Nakon pola sata vježbanja oči su mu počele suziti, nije mogao disati, a lice mu je oteklo. Liječnici su mu dijagnosticirali induciranu anafilaksiju, alergijsku reakciju na kombinaciju hrane i vježbanja.



Vježbanjem inducirana anafilaksija prvi put je opisana 1979. godine i vjerojatno pogađa 50 od 100.000 ljudi. Alergologinja Maria Castells rekla je za "Popular Science" da liječnici još uvijek ne znaju zašto se javlja ovakva alergijska reakcija.



30 do 50 posto ljudi ima ovakvu reakciju zbog kombinacije određene hrane i vježbanja. S druge strane, nekima naporno vježbanje uzrokuje reakciju na određene lijekove.



"Postoji niz stvari koje bi mogle biti uzrok, a ponekad je uzrok i samo vježbanje", rekla je Castells.



Također postoji niz teorija o mehanizmima koji su povezani s psihološkim promjenama koje se javljaju kod vježbanja.



Objašnjava da količina vježbanja potrebna da izazove alergijsku reakciju varira od osobe do osobe.



"Općenito, onima koji su u dobroj formi treba više vježbanja. Skoro sve vrste tjelovježbe, trčanje, plesanje, vožnja bicikla mogu izazvati anafilaksu, a nijedna reakcija nije zabilježena poslije plivanja", rekla je.



S obzirom na to da je ovo stanje nemoguće izazvati u laboratoriju, ove teorije je teško provjeriti. Ipak, dijagnoza se lako uspostavlja, a kada se prepoznaju simptomi liječi se kao svaka alergija.