Festival trčanja i dobre zabave u nedjelju će u Sarajevu okupiti 3.000 učesnika iz 30 zemalja. Organizatori kažu da im se ostvario san koji su sanjali prije 10 godina, na počecima Sarajevo polumaratona kada je bilo manje od 100 učesnika i samo jedna utrka, kada su se samo rijetki bavili rekreativnim trčanjem. Danas je sarajevski polumaraton na putu da u sferi sporta postane ono što je Sarajevo Film Festival za kulturu i umjetnost.

Škola trčanja Klix odigrala ključnu ulogu

Erol Mujanović (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Ambiciozni ciljevi

"Ljudi su nam se izrugivali, upirali prstom kad trčimo, smijali se trkačkoj odjeći... Svijest je bila potpuno drugačija. Danas ne možete proći Vilsonovim šetalištem da ne vidite nekog da trenira i to nas posebno raduje, ta pozitivna promjena životnih navika. Jedna od važnijih razlika je ta što je prije bila samo jedna utrka, danas ih imamo pet i one će da nas dovedu do 3.000 učesnika", kazao je za Klix.ba direktor Udruženja Marathon Sarajevo Erol Mujanović.Iako je broj učesnika za nekoliko godina pomnožen s 40, organizatore više raduje sve veće interesovanje bh. građana za utrke. Dok su se ranije mjerili u malim procentima, danas ih ima skoro polovina. Da su se desile ozbiljne promjene dokaz je i veći broj žena, ali i sve više domaćih kompanija koje žele bio dio ove pozitivne priče."Ako uzmemo broj od 3.000 učesnika, njih 80 do 90 posto je iz BiH. Raduje nas i puno veći broj žena, koje pokazuju veću odgovornost i brigu o zdravlju i formi. Prije smo imali 90 posto muškaraca i 10 posto žena. Imamo i porast domaćih kompanija koje podržavaju događaj i niz pozitivnih primjera koje pokazuju promjenu svijesti", kaže naš sagovornik.Mujanović smatra da je na promjenu, osim polumaratona, učestvovala i škola trčanja Klix čiji je broj polaznika u posljednjih pet godina s 15 porastao na 200. Polumaraton je, ističe, viši cilj, ispit, dok je škola prilika za druženje, putovanje, povratak u dobru formu i vraćanja dobrog zdravlja. No, upravo taj ispit iz godine u godinu, u vrlo konkurentnom okruženju u kojem je broj utrka porastao za 300 posto, privlači sve veći broj rekreativaca."Prije nekoliko godina trkači su imali izbor između tri utrke, danas ih ima 30. Sarajevo je u samom vrhu zbog omjera cijene i kvaliteta. Trkač uvijek gleda šta dobije za startninu i mi se trudimo da vrijednost poklona bude dva do tri puta veća od cijene startnine. U Evropi je teško naći startninu polumaratona koja je ispod 40 eura i dobijete znatno manje nego kod nas. Drugi je indikator kvalitet iskustva, da li je trkaču bilo lijepo, da li je trasa lijepa i prijatna ili je trka bila dosadna, kakva je energija trke, kakav je grad u kojem se trči... Do nas je 80 posto i ako se mi ne potrudimo ljudi doći kakvo god da je Sarajevo. Nastojimo da kvalitet usluga raste iz godine u godinu. Ove godine smo uveli Pasta Party i u subotu će svi učesnici imati besplatnu porciju tjestenine. Svi trkači će dobiti ili ćevape ili vegetarijanski sendvič. To su sitnice, ali to sve čini da se ljudi žele vratiti", ističe Mujanović.Veliku korist u cijeloj priči, kao i do sada, imat će i grad jer je sarajevski polumaraton, kaže naš sagovornik, ekonomski buster."Sarajevo će imati preko 1.000 noćenja, svi dolaze u pratnji i ostaju do tri noći. Prošle godine su neki bili po sedam dana. Naš posao i cilj je da te ljude dovedemo, a različiti akteri koji rade u oblasti turizma trebaju njihov boravak učiniti prijatnim i ponuditi im još drugih aktivnosti. Broj noćenja raste i za 2-3 godine ćemo preći 2.000. Ljudi se vraćaju i preporučuju trku prijateljima. Prošle godine smo imali jedan par iz Švedske, ove godine ih dolazi 13 i ostaju 2-3 noći. To je 25 do 40 noćenja samo za tu grupu. Radi se o ekonomskom magnetu i vremenom će polumaraton u sferi sporta biti ono što je SFF u sferi kulture i umjetnosti", tvrdi direktor Udruženja Marathon Sarajevo.Zbog svih pozitivnih efekata polumaratona, ekipa iz Udruženja Marathon Sarajevo ima još ambicioznije ciljeve – žele postati lider u omasovljavanju rekreativnog trčanja."To je ono što nas dugoročno zanima jer će krajnji rezultat biti zdravija i bolja sredinu u kojoj živimo, u kojoj odrastaju naša djeca, a to su zdraviji i sretniji ljudi u psihofizičkoj formi i bez stresa. Cilj nam je da polumaraton ima 2.000 učesnika, da broj učesnika na manifestaciji 3.000 poraste na 5.000. Tome ćemo težiti i važnost ovog projekta će rasti. Za tri do pet godina ćemo doći na preko 5.000 noćenja", zaključuje naš sagovornik. Sarajevo Coca-Cola Polumaraton , 11. po redu, počinje u 10 sati ispred BBI centra i proći će kroz najljepše dijelove Sarajeva: BBI Centar– Alipašina ulica– Stadion Koševo i Jezero– Marijin Dvor- Vilsonovo Šetalište– Obala Kulina bana– Aleja ambasadora (Bentbaša)– Sebilj– Vječna Vatra– BBI Centar.Od posebnog značaja i ove godine je društveno odgovorni dio projekta jer će svi učesnici imati priliku pomoći tri organizacije i humanitarne akcije.Organizaciju 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona i ostalih utrka podržali su Coca-Cola HBC B-H, Olimpija, Novo Nordisk, Gazprom, Sberbank, Ambasada SAD u BiH, Bingo, Lactalis, Lutrija BH, Carlsberg, Mrkva, Garmin, Sprind, Biona, Symphony, BBI centar, Posao.ba, Grafo Balkan, Ekopak, Intersport, Hyundai, Poliklinika Al Tawil, Zlatara Sofić, Fress, Poljine Hills, Al-Shiddi grupacija, Novotel Sarajevo Bristol, Vispak, Sarajevo City Centar, Druga kuća, DH Agency, Zlatna džezva, Grad Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Općina Centar, Violeta, Penny, PipBH, Hostel Massimo, Franz Ferdinand, Molimao, Tosama, Orbico, New Event, Asocijacija XY.Posebnu podršku pružili su portal Klix.ba i Antena Sarajevo kao medijski pokrovitelji.