Sarajevo Coca-Cola Polumaraton (21,1 kilometara), koji će proći kroz najljepše dijelove grada Sarajeva, će se održati 17. septembra 2017. sa početkom u 10 sati ispred BBI centra. Uz kratku i zabavnu trku ili šetnju građana od 4 kilometara, Novo Nordisk Fun Run, koja će startati u isto vrijeme kada i polumaraton, dječiju trku Zmajzi Kids' Run te G-Drive štafetni polumarton očekuje se ukupno 3.000 učesnika iz 30 zemalja što će biti i novi rekord po broju učesnika.

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Velika masovnost se očekuje i ove godine od zabavne trke/šetnje Novo Nordisk Fun Run 4 kilometra koja je dostupna i otvorena za sve uzraste i generacije. Tu je i Zmajzi Kids' Run trka od 800 metara koja je posebno namijenjena djeci, G-Drive štafetni polumaraton za timove od 3 osobe koji će timski istrčati dionicu od 21,1 kilometara te "Run with me", inkluzivna trka za osobe sa posebnim potrebama. Sve pomenute utrke ujedno su nastavak izuzetno pozitivne atmosfere koja je bila popraćena velikim entuzijazmom 2016. godine, a kojom organizatori žele obogatiti ponudu sportskih aktivnosti i podstaći građane svih generacija i uzrasta na aktivan životni stil.Društveno odgovorni dio projekta je i ove godine veoma značajan jer će svi učesnici imati priliku pomoći tri organizacije i humanitarne akcije. Direktor Udruženja Marathon Sarajevo, Erol Mujanović, istakao je da sarajevski polumaraton bez svojih društveno odgovornih akcija ne bi bio to što jeste. “Naši partneri na 11. Sarajevo Coca-Cola polumaraton su Humanitarna organizacija Hope and Homes for Children BiH, Alzheimer udruženje AiR Sarajevo te Udruženje građana Ruke koje realizuje ekološki projekat Let's Do it - milion sadnica za 1 dan. Naravno tu je i naš projekat „Run with me“ u okviru koje ćemo, zahvajujući pomoći Ambasade SAD-a u BiH, omogućiti da 150 osoba sa invaliditetom učestvuje na posebnoj trci. Ovim saradnjama nastavljamo našu tradiciju društveno odgovornog djelovanja kojim želimo unaprijediti društvo u kojem djelujemo. Posebno smo ponosni jer smo kreirali ogromnu zajednicu rekreativnih trkača širom BiH, a svi će oni podržati društveno odgovorne aktivnosti“, naveo je Mujanović te pozvao sve učesnike i učesnice da i ove godine pokažu solidarnost i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.Velika atrakcija i u ovoj godini će biti polaznici iz škole trčanja "Klix" Sarajevo kojih će preko 100 startovati na polumaratonu što je apsolutni rekord do sada. Mnogo učesnika iz drugih država je već trčalo Sarajevu i rado se vraćaju ponovo, zbog odlične atmosfere, dobro organizirane trke; ali i gostljublivog grada i publike koja nesebično daje podršku duž trase staze te će zahvaljujući ovom projektu Sarajevo će zabilježiti preko 1.000 noćenja, ali i drugih vanpansionskih usluga tokom polumaratonskog vikenda. Ove godine organizatori su pripremili i nekoliko inovacija koje će obogatiti polumaratonski vikend za sve trkače ali i predstavljati svojevrsnu promociju gastronomske ponude te kulturnog naslijeđa grada Sarajeva, tako da sve polumaratonce 16. septembra očekuje Sprind Premium Pasta Party na IV spratu BBI centra od 16 do 20 sati gdje će imati priliku družiti se uz besplatnu porciju paste, zatim Mrkva ćevapi i after party nakon prolaska kroz cilj te druga specijalna iznenađenja. Podsjećamo da su ovogodišnja tema Sarajevo Coca-Cola polumaratona mostovi Sarajeva, čiji će suvenir učesnici polumaratona moći ponijeti u vidu specijalnih dri fit majica te finišerskih medalja sa uzorkom sarajevskih mostova.Polumaraton će proći kroz slijedeće dijelove grada gdje će saobraćaj biti parcijalno obustavljen u nedjelju 17. septembra od 10 sati do 14 sati: BBI Centar– Alipašina ulica– Stadion Koševo i Jezero– Marijin Dvor- Vilsonovo Šetalište– Obala Kulina bana– Aleja ambasadora (Bentbaša)– Sebilj– Vječna Vatra– BBI Centar.Broj za učešće na polumaratonu i G-drive štafetnom polumartonu svi prethodno registrovani učesnici mogu podići u BBI centru na trećem spratu, 15. i 16. septembra od 12:00 do 20:00 sati. Za kratke utrke Novo Nordisk Fun Run i Zmajzi Kids' Run registracija je moguća u istim terminima te na dan utrke, u zoni starta od 9:15 do 9:45, ukoliko ne bude popunjen limit na obje trke ( maksimalni broj učesnika je 600 učesnika za Fun Run i 500 učesnika za Kids' Run).Kao i prethodnih godina, generalni sponzor polumaratona je Coca-Cola Hellenic BiH, kompanija G Petrol je sponzor G-Drive štafetnog polumaratona, a Novo Nordisk je generalni sponzor Fun Run trke. Ambasada SAD u BiH je i ove godine podržala aktivnost „Run with me“ za osobe sa posebnim potrebama, dok je generalni sponzor Zmajzi dječije utrke u 2017. godini Sberbank.Organizaciju 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona i ostalih utrka podržali su Coca-Cola HBC B-H, Olimpija, Novo Nordisk, Gazprom, Sberbank, Ambasada SAD u BiH, Lactalis, Lutrija BH, Carlsberg, Mrkva, Garmin, Sprind, Biona, Symphony, BBI centar, Posao.ba, Grafo Balkan, Ekopak, Intersport, Hyundai, Poliklinika Al Tawil, Zlatara Sofić, Fress, Poljine Hills, Al-Shiddi grupacija, Novotel Sarajevo Bristol, Vispak, Sarajevo City Centar, Druga kuća, DH Agency, Zlatna džezva, Grad Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Općina Centar, Violeta, Penny, PipBH, Hostel Massimo, Franz Ferdinand, Molimao, Tosama, Orbico, New Event, Asocijacija XY.Posebnu podršku pružili su portal Klix.ba i Antena Sarajevo kao medijski pokrovitelji.Sve ostale informacije o 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratonu dostupne su na www.sarajevomarathon.ba.Po uzoru na najbolje svjetske prakse, svi koji završe individualni i štafetni polumaraton će dobiti posebno dizajniranu finišersku medalju i osvježavajući paket a prilikom preuzimanja broja i ekskluzivnu dri fit poklon majicu.Predviđeni su i pokloni za finišere Novo Nordisk Fun Run trke/šetnje kao i poklon majica prilikom preuzimanja broja a poklone i specijalne medalje će naravno dobiti i najmlađi koji završe Zmajzi Kids' Run.Cijena startnine za "Fun Run" iznosi 10 KM a za Zmajzi Kids' Run 5 KM. Više informacija možete pronaći na oficijelnoj web stranici www.sarajevomarathon.ba