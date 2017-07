Na sarajevskoj Žutoj tabiji danas su održane korisne radionice za trudnice tokom kojih su buduće mame mogle uživati u vježbanju s elementima joge, nakon čega su upoznate sa školama za trudnice, te su im dati mnogi savjeti za postporođajnu brigu o sebi i bebi, o dojenju, matičnim ćelijama, o pravilnom nošenju bebe, a naglašena je i važna uloga pedijatra.

