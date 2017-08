Anel Čolo, mladić iz Goražda autor je kratkog filma "Misija uspon" o internacionalnom alpinističkom kursu na području Goražda. U 11 minuta koliko traje film, Čolo je uz pomoć nekolicine prijatelja smjestio najznačajnije aktivnosti trenera i učesnika internacionalnog alpinističkog kursa koji je trajao nekoliko mjeseci na ovom području a ideja je bila da građanima pokaže ljepotu i raznolikost ovdašnje prirode.

Mladi autor Anel Čolo (Foto: Klix.ba)

"Ovi potencijali nisu ni izbliza prepoznati, a pogotovo iskorišteni i to nam je bio jedan od motiva", kaže Čolo.Film je nastavak ranije ekranizirane "Misije Klek" prije nekoliko godina. Inače internacionalni kurs alpinizma o kojem se govori u filmu o uspinjanju okupio je 11 učesnika iz regiona, Evrope i SAD-a."U martu ove godine nekoliko naših prijatelja iz Amerike, Poljske, Kosta Rike, Engleske, Srbije i BiH se dogovorilo da uz instruktore koji su došli iz Amerike i Poljske održe alpinistički kurs u trajanju od dvije sedmice. Kurs je počeo sa teoretskim dijelom, u kojem se obratila pažnja na sigurnost, korištenje opreme na bezbjedan način, pravljenje čvorova i ankera. Na red su došli i alpinistička oprema i asistent penjanja. Nakon teorije, odlučili smo da odemo u Ustipraču, u naselje Rezine, gdje su naši prijatelji iz Poljske još 2014. postavili četiri sigurne penjačke rute za početnike. Tu smo učili kako da pravimo sigurne čvorove, kako da napravimo siguran anker, i kako da bezbjedno osiguravamo jedni druge prilikom penjanja", priča Anel.Kada su prošli osnove penjaja instruktori su ih odveli na Jahorinski Klek gdje su iskoristili vještine koje su prethodno naučili na stijeni u Ustiprači."Naši prijatelji iz Poljske su napravili nekoliko ruta koje baš i nisu za početnike, ali smo mi koristili najlakšu penjačku rutu na toj jako zahtjevnoj planini. Penjanje nije samo priča o tome kako se vežu čvorovi, uživanje u prirodi, nego je to i priča o suočavanju sa strahom, stvaranju međusobnog povjerenja i prijateljstva sa ljudima iz različitih dijelova svijeta", pojašnjava Anel Čolo.Na nagovor prijatelja iz kluba Goražde-Maglić došli su na ideju i da snime film o onom što rade ali i o prekrasnim predjelima Goražda i njegove okoline."Oni su nam bili domaćini i uradili su sve da se osjećamo sigurno i predivno u planinarskom domu. Na filmu je radio tim od nekoliko ljudi. Neki su bili zaduženi za video, jedni za audio, treći za scenarij. Ono što je nas ponukalo jeste to što imamo prirodne ljepote koje nisu iskorištene. Imamo penjačke rute koje malo ko koristi. Mi smo željeli sa ovim filmom da slikovito prikažemo šta mi u stvari imamo sve u blizini Goražda. Prirodni potencijali nisu iskorišteni, ali smo se mi potrudili da u dvije sedmice iskoristimo penjačke rute u Ustiprači a tako i na Jahorinskom Kleku", kaže Čolo, dodajući da je film predstavljen nedavno na festivalu prijateljstva u Goraždu."Misija uspon" je film bez budžeta, plod je entuzijazma ovih ljubitelja prirode i svakako značajan doprinos prezentaciji turističkih potencijala ovog dijela BiH i Evrope.