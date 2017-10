U ponedjeljak 23.10.2017, u večernjim satima, uz prisustvo mnogobrojnih zvanica, privrednika, radnika, osoba iz kulturnog i javnog života Bosne i Hercegovine, u fantastičnoj atmosferi otvorena je nova poslovna zgrada Tvornice cementa Kakanj.

Tokom programa prikazan je promotivni video nove zgrade koju su projektirali duo Grozdanić iz studija Non-stop. Novi moderni dom vrhunski je i u potpunosti izgrađen od betona koji je vidljiv, a koncipiran je kao harmonično poslovno okruženje koje snažno povezuje cijeli poslovni krug ovog uspješnog kakanjskog giganta. Čista betonska fasada odiše jednostavnim linijama koje simbolišu jednostavnost i praktičnost poslovanja kompanije. Zgrada se prostire na četiri etaže, od kojih je jedna podzemna i u funkcionalnom smislu obuhvaća sve administrativne kapacitete. Posebno je atraktivan i impresivan providni beton koji ukrašava pročelje na ulazu u zgradu. Ovim projektom beton dolazi do maksimalnog izražaja u estetskom i funkcionalnom smislu. U izgradnji su korišteni domaći materijali, posebno se vodilo računa o energetskoj efikasnosti, zgrada posjeduje "A" certifikat energetske efikasnosti.Po završetku prezentacije zgrade gostima se obratio Branimir Muidža, generalni direktor HeidelbergCementa za BiH i Hrvatsku i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj. Sa ponosom je govorio o dosadašnjim postignućima Tvornice cementa Kakanj: "U proteklih 39 godina proizveli smo i prodali 15.403.738 tona cementa. Dakle krećemo se prosječnom brzinom od 1.000 kg/u minuti odnosno 60 t/h."Muidža se osvrnuo na napredak koji je TCK postigla u proteklih 17 godina otkako je članica prestižne njemačke grupacije HeidelbergCement, te istako da su emisije prašine sa glavnog dimnjaka tvornice smanjene za čak 99%."Održiv razvoj je DNK naše kompanije. To je osnovna odrednica i temelj naše poslovne filozofije, trajna obaveza i zalog budućnosti", istakao je Muidža. "Ova zgrada simbolizira sinergiju i spoj tradicionalnog poslovanja i koncepta modernog življenja, u njoj se ogleda duh inovativnosti. Ovo je naš dom i svi ste uvijek dobrodošli".Muidža je iskoristio priliku i da se zahvali svim dugogodišnjim partnerima i prijateljima kompanije, a posebno Općini Kakanj i Ambasadi SR Njemačke na bezrezervnoj podršci.Gostima su se također putem video poruka obratili i članovi Nadzornog odbora, dr. Albert Scheuer, član Uprave HeidelbergCementa i Gerhard Hirth, glavni izvršni direktor kompanije Schwenk. Istaknuli su izvrsnu saradnju koju HeidelbergCement i TCK imaju sa lokalnim institucijama, a uposlenicima Tvornice cementa Kakanj uz zahvalnost na iznimnim postignućima, poželjeli uspješan i sretan rad u novim prostorijama.Ambasadorica SR Njemačke u BiH, Christiane Hohmann, ovom je prilikom istakla značaj poslove saradnje između dvije zemlje."Vizije mogu postati stvarnost. Nalazimo se ovdje u Kaknju gdje su HeidelbergCement i Tvornica cementa Kakanj pokazali da snovi mogu postati stvarnost. Jako me raduje kada vidim veoma uspješnu saradnju njemačke i bosanskohercegovačke privrede. Čestitam na svim dosadašnjim dostignućima, a posebno na ovoj zgradi koja postaje regionalno upravno sjedište HeidelbergCementa", poručila je Hohmann.Načelnik Mandra u svom govoru prije svega se osvrnuo na historijat nastanka Tvornice cementa Kakanj te naglasio značaj HeidelbergCementa kao privatizacijskog partnera koji je odmah nakon privatizacije započeo sa velikim investicijama ostvarujući harmoniju između privrednog razvoja i očuvanja čovjekovog okoliša. "Uz veliku zahvalnost za sve učinjeno kako bi se sačuvala tradicija proizvodnje cementa u Kaknju i kako bi se dovela na staze općeg prosperiteta uz naglašavanje činjenice da je Tvornica cementa Kakanj izrasla u pravog i istinskog prijatelja kakanjskog naroda.“Sjajnu ceremoniju posebno je na svoj način šarmom i humorom začinio Enis Bešlagić koji je nakon prikazanog promo filma u kojem miješa beton, simbolično uručio ključ zgrade koju su zvanično otvorili ambasadorica Njemačke u BiH, NJ.E. Christiane Hohmann, načelnik Općine Kakanj, Nermin Mandra, i generalni direktor HeidelbergCementa za BiH i Hrvatsku, Branimir Muidža.Novo sjedište Tvornice cementa Kakanj moderni je spomenik i oda cementu i betonu u koji je ugrađeno desetine hiljada sati rada, 1.506 kubika betona ugradila je kompanija "TBG BH", 161 tona armaturnog čelika, a sve su to uradili domaći ljudi od domaćeg cementa, domaćeg kamena i ostalih domaćih materijala.Pogledajte kako je bilo na ceremoniji otvaranja: