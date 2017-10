Inspektori kontrolišu: Poslodavci moraju dosljedno primjenjivati Zakon o fiskalnim sistemima

Od prvog do trećeg kvartala 2017. godine federalni inspektori su, pored redovnih, vršili i pojačane nadzore, te donijeli 1.539 rješenja o izricanju upravnih mjera koje se odnose na otklanjanje utvrđenih nedostataka. Od toga se 171 upravna mjera odnosi na privremenu zabranu rada kontrolisanih subjekata nadzora, u okviru čega je 55 mjera pečaćenja objekata.

Tim povodom u intervjuu za Fenu direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović istakao je da su najčešće nepravilnosti koje su dovele do izricanja privremene zabrane rada propusti u nedosljednoj primjeni Zakona o fiskalnim sistemima FBiH (neposjedovanje fiskalnog uređaja, neizdavanje fiskalnog računa), Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o obrtu (rad bez odobrenja nadležnog organa), Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (nedostatak sanitarne knjižice).



"Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori prilikom kontrole 1.550 privrednih subjekata konstatovali su da ih devet uopšte ne posjeduju fiskalni uređaj, dok 251 nije izdavao fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge", naveo je Ajdinović.



Navedene kontrole poštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, naglašava, bit će nastavljene do kraja godine, te građanima Federacije ukazuje na uzimanje fiskalnog računa za izvršene usluge i kupljeni proizvod.



"Dakle, svi subjekti nadzora u Federaciji BiH obavezni su da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire. U tom cilju provodimo pojačane inspekcijske kontrole, što je i opredjeljenje Vlade Federacije BiH u borbi protiv sive ekonomije. Ono što je pohvalno jeste da većina subjekata izražava spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju", rekao je Ajdinović.



Govoreći o pokazateljima nakon devetomjesečnih kontrola rada "nacrno“ to jest radno-pravnog statusa uposlenika, koje je provodila Federalna uprava u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcije poslove, kaže da je evidentirano 2.757 osoba bez obavezne prijave na PIO/MIO, u statusu tzv. rada "nacrno“.



Poštivanje zakonskih propisa, dodaje, bolje se odvija u oblasti vodnog saobraćaja, gdje je utvrđeno da se saobraćaj registrovanih plovnih vozila na moru odvija u zakonskim okvirima.



"Međutim, obavljanje djelatnosti unajmljivanja plovnih vozila, najčešće skutera, pokazalo se da nije u skladu sa zakonskim normama, jer se vozila izdaju osobama bez licence o upravljanju, pa i malodobnim osobama. Radi toga, poduzete su zakonske mjere, među kojima je izdato 10 prekršajnih naloga u iznosu od 2.500 KM", ističe Ajdinović.



Tokom kontrole saobraćaja tokom ljetne sezone na dijelu morske površine Jadranskog mora koje pripada BiH izvršeno je 35 inspekcijskih nadzora.



"Postoji itekakva potreba za još intenzivnijim inspekcijskim nadzorom vodenih površina pogotovo u ljetnim mjesecima, posebno iz sigurnosnih razloga prema malodobnim osobama i osobama koje nemaju pribavljena uvjerenja o osposobljenosti za korištenje plovnih vozila, te ćemo u tom pravcu u narednoj godini inicirati intenzivniju saradnju i asistenciju od nadležnih policijskih organa", kazao je Ajdinović.



Od prvog do trećeg kvartala 2017. izvršeno je ukupno 8.054 inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli, a na osnovu zatečenog stanja u kontrolisanim subjektima izdato je 4.067 prekršajnih naloga u iznosu od 5.269.174 KM. Na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvršene su ukupno 94.382 inspekcijske kontrole uvezenih roba, na osnovu čega je naplaćeno 4.940.677,80 KM taksi i naknada. Na ime naknada za vode, ceste, zrak i ambalažni i elektro otpad evidentiran je iznos za naplatu od ukupno 988.254,57 KM.



"Navedeni iznosi sredstava uplaćuju se u namjenske fondove iz kojih se finansira rad nadležnih federalnih agencija, te unapređuju ukupne prilike u resornim oblastima očuvanja zaštite okoliša, poboljšanja čistoće zraka i voda, očuvanja šuma, te održavanja cestovne infrastrukture u Federaciji BiH", izjavio je u intervjuu za Fenu direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.