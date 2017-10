GS tvornica mašina u Travniku (GS-TMT) trenutno zapošljava više od 270 radnika, a pozitivne poslovne rezultate koje postižu iz godine u godinu u sjenu baca odlazak stručnog kadra. U razgovoru za Klix.ba direktorica i vlasnica firme GS-TMT Snježana Kopruner je istakla da je problem što škole ne obrazuju potreban kadar za tržište te da je politika ta koja tjera mlade van države.

Firma GS-TMT 2004. godine doživjela je svoju privatizaciju s 52 zaposlenika i godišnjom proizvodnjom od samo 400.000 eura. Izvoz je tih godina iznosio od pet do šest posto, a 13 godina poslije u fabrici radi više od 270 radnika koji godišnje ostvare prihode od 12 do 13 miliona KM i izvoz od 98 posto.



U ovoj fabrici godinama se proizvode konstrukcije za najveće proizvođače metalnih konstrukcija mašina u Njemačkoj i Austriji, a jedna od njih je i firma Grob koja proizvodi transferne linije za automobilsku industriju i najveći je kupac GS-TMT-a s 5-6 miliona KM godišnje.



Kopruner je za Klix.ba kazala kako je na mjestu današnje firme zatekla ruševinu, ali i ljude koje je trebalo razumjeti.



"Mi smo zatekli 52 radnika, od čega je bilo 11 portira. Kontinuiranim podmlađivanjem ekipe došli smo do toga da nam je prosječna dob 34 godine i što je najbitnije uspjeli smo napraviti pozitivne rezultate. Zapošljavanje mladog kadra je dobro, ali nedostatak je što nemate dovoljno iskustva. Međutim, ovi ljudi brzo uče, jer da bi jedna firma među srednjobosanskim brdima uspjela, morali smo svi usvajati procese i standarde prihvatljive kompanijama za koje radimo", govori Kopruner.



Tokom ekonomske krize koja je Bosnu i Hercegovinu zahvatila 2009. godine poslovanje GS-TMT-a palo je na trećinu, ali od tada godinu za godinom bilježe porast proizvodnje za 20 posto. Iako posla ima, informacija da se u Srednju tehničku školu u Travniku upisalo tek 16 zavarivača, dok za zanimanje bravara i CNC operatera nije bilo interesa, razočarala je direktoricu GS-TMT-a.



“Ovdje je potrebno dosta znanja, kako kod radnika, tako i rukovodstva. Naša vodilja da idemo naprijed je činjenica da hranimo 270 porodica. Upravo je to motor i naša odgovornost prema ljudima koji ovdje rade. Znao nam je doći vrijedan radnik s pitanjem da mu zaposlimo sina i naravno da smo ga zaposlili. Odgovorni smo prema mladim ljudima, ali i dobavljači nas tjeraju naprijed jer rastom naših kupaca moramo i mi rasti. Ovdje ili igrate brzo s tržištem ili ne igrate i otpadate", dodaje Kopruner.



Uprkos odličnim uslovima rada i adekvatnoj plaći radnici, zavarivači, odlaze iz GS-TMT-a u Njemačku kako bi život svoje porodice učinili boljim. Kopruner ističe da je pogođena informacijom da sedam zavarivača planira napustiti firmu i otići u Njemačku te da je razlog politika.



"Veliki odlazak radne snage nam teško pada jer je veoma teško pronaći prave zavarivače. Mislim da je to ograničavajući faktor za našu firmu u daljem razvoju i morat ćemo poraditi na tome da radimo na reorganizaciji ili reformi obrazovnog sistema kako bismo riješili taj problem. Politika radi negativan imidž prema vani, zbog čega ne dolaze strane kompanije s ulaganjima, ali i negativan imidž prema unutra, jer nam radnici odlaze zbog toga što žele dobro svojoj djeci. Naši ljudi su ovdje imali plaću blizu 3.000 KM, ali su zbog djece odlučili otići van", dodaje Kopruner.



Na kraju razgovora za Klix.ba Kopruner je istakla kako je cilj kompanije i u narednom periodu ostvarenje pozitivnog poslovanja, zapošljavanja mladih, ali i proširenje proizvodnje s obzirom na to da su potrebe kupaca u zapadnoj Evropi svakim danom sve veće.