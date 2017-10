Uz prisustvo zvanica s najviših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, privrednika i izlagača danas je u Zenici otvoren 24. generalni bosanskohercegovački sajam ZEPS i 14. međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal.

Uz prisustvo zvanica s najviših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, privrednika i izlagača danas je u Zenici otvoren 24. generalni bosanskohercegovački sajam ZEPS i 14. međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal.

Na ovogodišnjem Zeničkom privrednom sajmu u Zenici svoje proizvode će izložiti 587 izlagača iz 26 zemalja svijeta koji će imati priliku u periodu od 3. do 7. oktobra sklopiti nove poslovne ugovore i partnerstva.



Predsjednik Nadzornog odbora RMK Zenica Alem Laličić prilikom svog obraćanja prisutnima je istakao da je ZEPS nakon 24 godine prepoznat od privrednika i vlasti kao najbitniji privredni događaj u Zenici, ali i šire.



"O tome šta nam ZEPS predstavlja govori i činjenica da smo prošle godine, prvog dana sajma imali prijavu za ovogodišnji sajam", izjavio je Laličić.



Prvi ZEPS u Zenici održan je 1994. godine u Robnoj kući “Bosna” u Zenici, a 24 godine poslije, sajam se održava na Kamberovića polju na površini od 18.000 kvadratnih metara.



Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je izjavio kako je ZEPS za 24 godine postigao uspjeh vrijedan pažnje uprkos svim problemima s kojima se susreću privrednici u BiH.



"Danas smo ovdje da cijenimo zalaganje i entuzijazam privrednika. Zenica je otvoren grad i želimo pratiti sve uspješne priče. Pokazali smo da konkretno možemo odgovoriti zahtjevima građana i privrede", poručio je Kasumović.



Otvorenju ovogodišnjeg sajma prisustvovao je i premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević. U svome obraćanju je istakao kako svaki sajam dočekuju u povoljnijem privrednom ambijentu.



"Zeničko-dobojski kanton bilježi pozitivne privredne rezultate. Industrijska proizvodnja je u porastu, pokrivenost uvoza izvozom iznosi 88 posto, a opredjeljenje ZDK je stvaranje što povoljnijeg ambijenta za privređivanje. Cilj nam je postići što veće zapošljavanje, a danas smo sretni što vidimo veliki broj domaćih izlagača koji se bave proizvodnom djelatnosti", izjavio je Galijašević.



Ispred Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine prisutnima se kratko obratio i Bruno Bojić koji je izjavio da je ZEPS prilika da se razmjene mišljenja i iskustva i uvidi kako se mogu postići bolji privredni rezultati.



Ministar komunikacija i prometa Ismir Jusko na otvorenju ZEPS-a poslao je jasnu poruku, da bez obzira na političku partiju, koja ih postavlja na funkciju, za sve odgovaraju samo privrednicima.



"Zenica je danas centar regije i drago mi je da sam sad dio ovog projekta, jer sam neko ko predstavlja izvršnu vlast. Naš problem pored velikih resursa jest što se odričemo mladih ljudi. Stabilnu zemlju čini njen privredni razvoj. Došlo je vrijeme da se povuče linija, da naši privrednici ne čekaju po pet mjeseci da im jedan državni službenik izda papir za koji mu treba 30 minuta. Mi smo vaš servis, a moje ministarstvo je samo jedno u vertikali ministarstava koje je najodgovornije za vaš rast", izjavio je Jusko te dodao:



"Ovo ministarstvo bez entitetskih i kantonalnih ministarstava ne može mnogo uraditi. Mi nemamo instrumente da sami povlačimo poteze i idemo u akcije. Pozivam sva ministarstva da zajedno počnemo raditi."



Ovogodišnji ZEPS otvorio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić koji je istakao kako je sajam odraz dosljednosti da BiH ostane na mapi povećanja bh. ekonomije i povezivanja kompanija i privrednika.



"Mi svi u BiH očekujemo da ćete kroz ovaj sajam prezentiranjem i razmjenom informacija ostvariti realne poslovne kontakte i pretvoriti ih u ugovore koji će rezultirati izvozom na regionalno i svjetsko tržište", izjavio je Zvizdić.



Dodao je da ih sve ohrabruju rezultati koji su ostvareni u proteklom periodu gdje je ukupan obim trgovinske razmjene bio veći od 14 milijardi KM.



"Naše izvozne aktivnosti se kreću u pravom smjeru. Ovo su relevantni podaci koji ohrabruju i najveća zasluga pripada vama privrednicima", dodao je Zvizdić.



Vijeće ministara će i dalje nastaviti aktivnosti koji BiH približavaju Evropskoj uniji koja je najvažniji njen prioritet.



"Nastavit ćemo jačati ekonomiju i boriti se protiv kriminala i korupcije, za očuvanje mirna i stabilnosti, što je preduvjet za ekonomski razvoj i saradnju unutar regije kako bismo prešli na veći nivo povjerenja i ekonomske saradnje", izjavio je Zvizdić u obraćanju prisutnima.



Nakon ceremonije otvorenja premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, Denis Zvizdić, Ismir Jusko, Miralem Galijašević i prvi ljudi zeničkog privrednog sajma obišli su izložbene hale.



Zvizdić je posjetio velike bh. kompanije, ali je i porazgovarao s malim privrednicima iz Željeznog Polja koji proizvode med i bave se organskom proizvodnjom. Nakon obilaska štandova, delegacija je napravila pauzu na štandu AS Grupacije, gdje su uz poslastice i kafu porazgovarali s predsjednikom AS Grupacije Rusmirom Hrvićem.



Osim veleprodaje, zenički privredni sajam obuhvata i maloprodaju koja je dostupna posjetiocima do 7. oktobra kao i veleprodaja.