BH-Gas se žustro usprotivio rusko-hrvatskim interesima izgradnje plinovoda do Bosanskog Broda

Na sastanku međuvladine rusko-hrvatske komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku saradnju, u Moskvi, najavljeno je da će do 10. oktobra biti potpisan sporazum sa Zarubežnjeftom o izgradnji kraka plinovoda kojim bi se iz Hrvatske u Bosanski Brod isporučivao plin. Direktor kompanije BH-Gas Jasmin Salkić žestoko se usprotivio ovoj svojevolji rusko-hrvatskih moćnika.

"U konkretnom slučaju, riječ je o međudržavnoj gasnoj interkonekciji, i nepoznat je primjer u svijetu da kompanije dogovaraju i ugovaraju međunarodne gasne interkonekcije, a da je zemlja na koju se to odnosi samo objekt, koji treba da posmatra šta susjedna država radi na njenom tržištu", stoji u saopćenju pristiglom iz kompanije BH-Gas, koje potpisuje direktor Salkić.



Navodi se da svim predstavnicima koji su učestvovali na ovom sastanku, a posebno hrvatskom operatoru transportnog sistema Plinacro, jasno je i poznato da se međunarodne gasne interkonekcije ne mogu graditi bez međudržavnih ugovora.



"Tako je na primjer, Republika Hrvatska svoju interkonekciju sa Mađarskom započela potpisom međudržavnog ugovora o izgradnji gasne interkonekcije između ove dvije države. Ova činjenica je poznata i predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, a posebno kompaniji Plinacro", stoji u saopćenju.



Ističu da je tačka Brod u svim razvojnim dokumentima (uključujući i dokumente Eneregtske zajednice JIE) označena kao tačka međunarodne interkonekcije između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te da je označena kao početak Južnoevropskog gasnog prstena.



"Ono što je posebno bitno, označeno je i kao tačka početka gasovoda koji bi trebao da bude izgrađen do Zenice, čime bi i Federacija BiH preko date tačke obezbijedila osnovne ciljeve energetske politike: sigurnost snabdijevanja, diverzifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja, te razvoj gasnog tržišta na najpotentnijem pravcu za razvoj gasnog tržišta u Bosni i Hercegovini", navode iz BH-Gasa.



Napomenuli su da se ove sedmice, u kojoj je održan i sastanak u Moskvi, održava jedan od najvećih energetskih foruma u Evropi, na kojem se raspravljalo i o drugim pitanjima bitnim za vanjskotrgovinsku politiku BiH.



"Nije nam jasno zašto u energetskoj politici Bosna i Hercegovina postaje samo objekt susjednih zemalja i kompanija koje isključivo žele da povećaju svoje tržište, neovisno od činjenice da je gasovod od Zvornika do Zenice star gotovo 40 godina, da imamo samo jedan pravac snabdijevanja i da je neminovno da se osigura i drugi pravac, a prije svega uslijed potrebe za sigurnošću snabdijevanja prirodnim gasom", navodi se u saopćenju.



Istakli su da se BH-Gas oštro protivi bilo kakvim parcijalnim rješenjima i konekcijama na tačci Brod, pogotovo na ovaj način, jer data tačka ni u kom slučaju nije privatno niti komercijalno vlasništvo.



"Riječ je o strateškoj gasnoj tačci jedne zemlje, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, nad kojom i BH-Gas uostalom ima i pravo i potrebu da se uključi i time obezbijedi drugi pravac snabdijevanja za potrebe Federacije, odnosno cijele BiH. Ujedno, BH-Gas ne namjerava da gasovod od Zvornika do Zenice doživi svoju duboku starost i da postane upitno snabdijevanja gasom Grada Sarajeva i drugih potrošača, te stoga još jednom molimo sve predstavnike vlasti u Federaciji BiH i BiH, kao i kompletnu javnost da nam daju podršku kako se parcijalnim rješenjima na granici ne bi 'zacementiralo stanje', koje bi nadalje onemogućilo izgradnju gasovoda Brod-Zenica", zaključeno je u saopćenju iz BH-Gasa.