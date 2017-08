Pregovori s austrijskom kompanijom IAG su u završnoj fazi i uskoro se može očekivati konkretizacija ugovora o kupovini 75 posto državnog kapitala u banjalučkoj kompaniji Kosmos. Potvrdio je ovo za Klix.ba direktor Kosmosa Dušan Vještica.

Pregovori s austrijskom kompanijom IAG su u završnoj fazi i uskoro se može očekivati konkretizacija ugovora o kupovini 75 posto državnog kapitala u banjalučkoj kompaniji Kosmos. Potvrdio je ovo za Klix.ba direktor Kosmosa Dušan Vještica.

"Austrijska kompanija IAG Group je s grupom svojih investitora fondova prije tri mjeseca poslala ponudu obavezujućeg karaktera, navodeći da je spremna da preuzme 75 posto akcijskog kapitala firme Kosmos, da je spremna investirati nekoliko miliona maraka u nove tehnologije kako bi mogli biti konkurentni na stranom tržištu, pogotovo u dijelu autoindustrije, kao i da je spremna za servisiranje obaveza preduzeća te za zapošljavanje nove radne snage, prije svega visokoobrazovanog inžinjerskog kadra i majstora specijalista. To je ono što su oni poslali prije tri mjeseca", precizirao je Vještica.Vještica je rekao i to da je Vlada RS-a, kao stopostotni vlasnik kapitala u banjalučkom preduzeću, upoznata o namjerama austrijske grupacije i sada se čeka da IAG Group sa svojim partnerima završi određene analize preduzeća Kosmos."To je vrlo aktuelno, investitori su bili ovdje na sastanku sa mnom, pričali smo o aktuelnim poslovima jer mi u skoro pola svojih poslova sarađujemo upravo s njima, tako da sam siguran da će u narednom periodu, ne znam tačno kada, stići konačna finansijska ponuda sa svim definisanim uslovima. Radi se o vrlo ozbiljnom finansijskom zahvatu, odnosno treba izdvojiti ozbiljan novac za preuzimanje kapitala, ali nije to samo preuzimanje kapitala, riječ je i o revitalizaciji preduzeća", rekao nam je Vještica koji nije želio da govori o iznosima, naglašavajući da nema, niti može imati uvid u detalje finansijske ponude.Nema sumnje da će nagomilane obaveze iz prethodnog perioda, u ukupnom iznosu od blizu 25 miliona maraka biti najveći "zalogaj" za austrijsku firmu.Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a je ranije rečeno da pismo namjere predstavlja ozbiljnu inicijativu koja je zasnovana na vrlo kvalitetnom prijedlogu za saradnju i poslovanje, što podrazumijeva da bi Austrijanci bili spremni preuzeti Kosmos.Kosmos je osnovan 1958. godine kao preduzeće za remont radarskih, raketnih i računarskih sistema. Danas se, uz remont radarskih i raketnih sistema, bavi i remontom sistema automatizacije, profesionalne elektronike različitih namjena, borbenih i neborbenih vozila, kao i širokog spektra elektroenergetskih uređaja i sistema. Ima blizu 170 zaposlenih.