AtlasGlobal uspostavlja letove na relaciji Sarajevo-Istanbul, znatno jeftinija putovanja

Foto: Arhiv/Klix.ba

Mlada turska aviokompanija AtlasGlobal uključit će novu destinaciju u mrežu letova sa Sarajevskog aerodroma, a riječ je o relaciji Sarajevo-Istanbul. Usluge će biti, kako nam je potvrđeno iz sarajevskog predstavništva ove kompanije, znatno jeftinije od uobičajenih na tim relacijama.

Direktor turističke agencije Centrotours Sarajevo i bh. predstavnik kompanije AtlasGlobal Muamer Lutvić kazao je za Klix.ba da veliki rast broja dolazaka stranih turista zahtijeva i bolju mrežu letova sa Sarajevskog aerodroma.



"Sarajevo je postalo pravi turistički grad, na ulicama možete vidjeti ljude iz cijelog svijeta. Tome su doprinijele aviokompanije koje su počele uspostavljati letove, ne samo uobičajene nacionalne poput Turkish Airlinesa ili Lufhanse, nego i manje privatne aviokompanije koje su uvidjele svoj interes u tome da otvaraju linije. To treba pozdraviti", poručio je Lutvić.



Prema njegovim riječima, AtlasGlobal ima izrazito povoljne cijene letova koji su već dostupni i mogu se rezervisati.



"Očekujemo da će to dodatno povezati Sarajevo i Istanbul, a preko Istanbula i ostale destinacije. To znači da će ljudi s tih destinacija moći lakše doći ovamo, a i mi ćemo moći lakše da odemo na te destinacije gdje oni lete. Oni će letjet samo na relaciji Istanbul-Sarajevo, s tim da iz Istanbula imaju razgranatu mrežu letova prema čitavoj Evropi, srednjem istoku, a imaju dosta letova i za Rusiju. Ima mnogo gradova u Rusiji u koje lete. Sada će letjeti samo na relaciji Sarajevo-Istanbul, i letjet će četiri puta sedmično. Prvi let je 19. juna", otkrio je Lutvić.



Ističe da je AtlasGlobal u sklopu velike turske grupacije koja posjeduje lanac hotela u Turskoj i na Kipru, kao i jednu od najvećih turskih turističkih agencija.



"Kad imate dobru povezanost sa svijetom onda bolje funkcioniše i protok robe, ideja, ljudi... AtlasGlobal je mlada turska aviokompanija koja ima tridesetak aviona. Imaju jednu od najmlađih flota u Evropi. Flota je Airbus 319, 320, 321. Oni su ove godine počeli letjeti za Beograd, a uz Beograd su otvorili i liniju za Sarajevo", zaključio je Lutvić za Klix.ba.