Izgradnja Termoelekrane u rudniku Kamengrad u Sanskom Mostu jedan je od strateških projekata Vlade FBiH u energetskom sektoru, a pojedini kineski investitori već su pokazali interesovanje za ovaj projekat.

Prije nekoliko dana, delegacija kompanije Harbin Electric International iz NR Kine posjetila je općinu Sanski Most i predstavnike firme Lager d.o.o. Posušje koja je vlasnik i nosilac koncesionog prava na ugalj koji se kopa na području površinskog kopa Zlauša u Sanskom Mostu.



Predstavnike kineske kompanije koja je zainteresovana za gradnju termoelektrane u Sanskom Mostu dočekali su načelnik općine Faris Hasanbegović sa svojim saradnicima, kao i predstavnici Vlade Unsko-sanskog kantona.



"Radi se o inicijalnim razgovorima na kojima su oni predstavili svoju kompaniju. Oni su svjetska kompanija, a u više od 30 država su već izgradili termoelektrane. Trenutno grade jednu u Dubaiju. Tehnološki su na nivou da mogu raditi po standardima koji se traže u EU, pa čak i iznad toga kada su u pitanju ekološke norme", kazao je za Klix.ba načelnik Hasanbegović.



Prema njegovim riječima, projekat podrazumijeva izgradnju termoelektrane kapaciteta 400 MW, a da li će doći do investicije ili ne, načelnik ističe da je o tome preuranjeno govoriti.



"Radi se o inicijalnim i informativnim razgovorima u kojima nema nikakvih ugovora, sporazuma i slično. Uslovno kazano, tek se ispituje teren. Što se tiče lokalne zajednice, mi stojimo i dajemo podršku projektu, no da se prethodno ispoštuju svi normativi koji su zakonom propisani, ponajprije iz domena ekologije i zaštite zdravlja", kaže Hasanbegović.



Na sastanku su prisustvovali i predstavnici firme Lager iz Posušja koja je od prošle godine koncesionar na rudniku, a u maju ove godine su počeli sa eksploatacijom mrkog uglja sa površinskog kopa Zlauša. Firma Lager trenutno upošljava 42 osobe na površinskom kopu Zlauša, a u skorijem planu imaju proširenje proizvodnje i dodatno upošljavanje. Kompanija Lager trebala bi nastaviti daljnju komunikaciju sa kineskom kompanijom u cilju realizacije ovog velikog projekta.



Kako je istaknuto, kompanija Harbin Electric International bavi se izgradnjom, projektovanjem i opremanjem hidroelektrana i termoelektrana od 1983. godine, a brojne takve objekte po sistemu "ključ u ruke" izgradili su u preko dvadeset zemalja svijeta, uključujući energetske objekte koje su izgradili u Turskoj, Indoneziji, Pakistanu, Južnoafričkoj Republici, Filipinima, Kambodži, Vijetnamu, Ekvadoru, Iranu, Indiji itd., instalirujući objekte koji proizvode skoro 30.000 hiljada MW električne energije. Najveći dio njihovih projekata finansiran je direktno sredstvima Vlade NR Kine, kao i vodećih kineskih banaka.



Podsjećamo, Vlada FBiH je 2016. godine donijela odluku kojom izgradnju Termoelektrane u Sanskom Mostu svrstava u strateški projekat u energetici u Bosni i Hercegovini. Kako je istaknuto, uz kapitalnu investiciju od 1.020.000.000 KM, pokretanje proizvodnje Rudnika i proizvodnja električne energije TE Kamengrad će predstavljati jednu od najvećih investicija u BiH. Prema ranijim istraživanjima, podzemne zalihe mrkog uglja na području kamengradskog bazena iznose više od 300 miliona tona.



Realizacija ovog strateškog projekta trebala bi u velikoj mjeri doprinijeti ekonomskom razvoju kako lokalne zajednice, kantona, tako i Bosne i Hercegovine, a imala bi i veliki utjecaj na zapošljavanje.