Investitor iz Turske u Bosanskoj Dubici gradi pogon za proizvodnju montažnih kuća i kontejnera

Foto: Fermendi.com

Turska kompanija Asia Prefabrik u Bosanskoj Dubici planira izgraditi pogon za proizvodnju montažnih kuća i kontejnera, potvrđeno je za Klix.ba iz Općine Bosanska Dubica. Direktor Hasan Asik u Dubici je već otvorio kompaniju pod nazivom Asia d.o.o., a radovi na izgradnji pogona počinju uskoro.

"U poslovnoj zoni Lipova Greda kupili su tri parcele i rezervisali još tri. Izgradnja objekta se očekuje čim vremenski uslovi dozvole, a trebalo bi da bude izgrađen do kraja godine. Planirano je da objekt ima 7.000 metara kvadratnih. Trenutno je zaposleno 17 ljudi, do kraja mjeseca očekuje se zapošljavanje dodatnih 13 ljudi, a do kraja godine ukupan broj zaposlenih bi trebalo da bude 100", kazao nam je Emir Kočan, šef Odsjeka za privredu Općine Bosanska Dubica.



Kao i u većini dijelova Bosne i Hercegovine, i u ovoj općini najveći problem je nezaposlenost, ali načelnik Radenko Reljić ističe da čine sve što je u njihovoj mogućnosti da privuku investitore i na taj način zaposle što više ljudi.



"Mi prihvatamo investitore iz svih dijelova svijeta. Asia d.o.o. ovdje ima neograničeno tržište, ima ugovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, blizu im je Evropa. Kako budu proširivali pogone zapošljavat će naše mlade ljude", rekao nam je Reljić.



Kompanija Asia d.o.o., poznata i kao Fermendi, ima predstavnike u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Maroku, Alžiru i Kataru. Fokus je na proizvodnji montažnih zgrada, stambenih kontejnera i kancelarija, a cilj je snabdijevanje tržišta proizvodima visokog kvaliteta, velikim izolacijskim rješenjima i najinovativnijim tehnologijama u građevinarstvu.