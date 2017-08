Arapska kompanija Emirates d.o.o., vlasnica Sunnylanda na Trebeviću i hotela Feri na Igmanu, na Velikom polju planira napraviti sportsko-rekreativni centar. U pismu namjere upućenom Općini Hadžići su naveli da žele proširiti kapacitete.

Šeik Mohammed al Qasimi (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

"Općinsko vijeće Općine Hadžići je na devetoj redovnoj sjednici usvojilo plan aktivnosti vezanih za Igman i Veliko polje, a inicijator je Vlada KS, ali bez kupovine zemljišta. Ideja je da se obezbijedi sadržaj uz hotel Feri i bitan je samo interes građana KS. Taj projekt vodi Zavod za planiranja KS", kazali su nam iz Općine Hadžići.U Ministarstvu privrede KS tvrde da ne znaju ništa o ideji da se Veliko polje na korištenje ustupi arapskom investitoru, dok iz Zavoda za planiranje razvoja KS ističu da će na inicijativu Općine Hadžići raditi urbanistički projekt."Igman je podijeljen na tri općine, najveći dio pripada Hadžićima, manji dio Trnovu i mali dio Ilidži. Za prostor Igmana je 1982. godine urađen provedbeni dokument za potrebe gradnje objekata i staza za olimpijadu. Značajan dio tih objekata je devastiran i normalno je da je Općina donijela odluku da radi novi plan. Da li će raditi Emirates ili neko drugi s tim Zavod nema nikakve veze i to se tek kasnije određuje. To će sigurno biti samo gradnja u funkciji sporta i gradnja ne znači devastacija, Igmanu trebaju sportsko-rekreativni sadržaji", rekao nam je Hamdija Efendić, direktor Zavoda za planiranje razvoja KS.Podsjećamo, Šeik Mohammed al Qasimi je u intervjuu za Klix.ba kazao da će se hotel Feri zvati O3 te da će imati 65 soba.S obzirom da će u potpunosti biti prilagođen sportskim ekipama, sadržavat će nekoliko terena za fudbal, teniske terene, košarkaške terene za kampove i akademije, staze za trčanje, wellnes sadržaje i bazen. U sklopu hotela će biti i liječnička soba te sobe za masažu. Planirano je da izgradnja bude gotova prije početka EYOF-a, tačnije do početka 2019. godine.