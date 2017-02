Gebrüder Weiss ojačava svoju poziciju stručnjaka za transportna i logistička rješenja između Evrope i Azije.

Ponovno oživljavanje nekadašnjeg Puta svile kao transportne rute između Kine i Evrope: to je strategija koju kompanija Gebrüder Weiss već puno godina slijedi na kopnenom, zračnom i morskom putu. Krilaticom Bridging Europe and Asia . Along the Silk Road međunarodna transportna i logistička kompanija donosi informacije o cjelokupnoj ponudi usluga od Istanbula preko Teherana i Ašgabata do Šangaja. "Umrežavanje između Evrope i Azije postaje sve važnije za naše klijente. Stoga i u srednjoazijskim tržištima ulažemo direktno na licu mjesta u naše usluge i osoblje", objašnjava Wolfgang Niessner, predsjednik uprave kompanije Gebrüder Weiss.Ekonomski rast u Centralnoj Aziji u narednim godinama će profitirati prije svega od inicijative kineske infrastrukture ‚One Belt, One Road. Time nastaju atraktivna nova tržišta i za evropske kompanije koje izvoze svoje proizvode i usluge. Da bi se regije efikasno obuhvatile, osim transporta putem trankontinentalnih zračnih i morskih puteva, kompanija Gebrüder Weiss pruža i intermodalna rješenja prema Kini, kao i veze za prijevoz zbirnog tereta u Kavkaz i Iran. S vlastitim podružnicama u Gruziji, Rusiji, Turskoj, Kazahstanu i Kini, ovaj logistički stručnjak osigurava vrhunske standarde kvaliteta na licu mjesta. "Mi smo logistički partner i stavljamo svojim klijentima na raspolaganje strukture koje omogućuju besprijekoran protok robe u navedene regije", nastavlja Wolfgang Niessner. Više informacija o Gebrüder Weissovom "Silk Roadu" možete pronaći na stranici: http://www.gw-world.com/silkroad/ Sa 6.500 zaposlenika, 150 vlastitih podružnica i privremenim godišnjim prometom od oko 1,28 milijardi eura (2015), Gebrüder Weiss se ubraja među vodeće evropske transportno-logističke kompanije u Evropi. Gebrüder Weiss Holding AG sa sjedištem u Lauterachu (Austrija), uz svoje glavne poslovne djelatnosti – kopneni, zračni i brodski prijevoz tereta te logistiku – obuhvaća i čitav niz visokospecijaliziranih industrijskih rješenja i kompanija kćeri – među njima, između ostalog, logističko savjetovanje x|vise, tectraxx (specijalist u branši visokotehnoloških (High-Tech) preduzeća), inet-logistics (softverska rješenja za transportni menadžment TMS), dicall (komunikacijska rješenja, istraživanje tržišta, obuka), Rail Cargo (željeznički transporti) i paketnu službu Gebrüder Weiss koja je član austrijskog DPD-a. Ovo udruživanje omogućava koncernu da brzo i fleksibilno reagira na zahtjeve klijenata. Na temelju mnoštva ekoloških, ekonomskih i društvenih mjera, porodično preduzeće čija istorija u transportnoj industriji seže unazad više od 500 godina, danas se smatra prethodnikom po pitanju održivog poslovanja.