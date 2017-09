Foto: EPA

Ruska Sberbanka će na sudu tražiti povrat duga od "Agrokora", najavio je čelnik Sberbanke Herman Gref, ocjenjujući slučaj ovog hrvatskog koncerna kao "prevaru bez presedana".

Iz Sberbanke podsjećaju da je "Agrokorov" dug prema toj banci 1,1 milijardu eura, koji proizilazi iz nekoliko zajmova, te da je u augustu Sberbanka u Hrvatskoj pokrenula krivični postupak protiv osnivača i većinskog dioničara "Agrokora" Ivice Todorića, prenose ruski mediji.



"Sberbanka planira da procesuira i revizora koji je potvrdio `Agrokorove` falsifikovane poslovne izvještaje, skrivajući obaveze veće od jedne milijarde dolara", izjavio je Gref novinarima.



Prema njegovim riječima, Sberbanka ne namjerava da više finansira "Agrokor".



"Kada je riječ o hrvatskom slučaju, ništa se ne mijenja. Imamo pravnu strategiju i ne mislimo da je ona na kratke staze. Naše rezervacije (za Agrokorov dug) su stoodstotne. Spremni smo za dugotrajni parnični postupak i dovešćemo pred lice pravde sve koji su tamo počinili očiglednu prevaru", rekao je Gref.



On je dodao da je već podnesena krivična prijava protiv vlasnika i uprave "Agrokora", te izrazio nadu da će "odgovornosti privesti i revizorsku kompaniju koja je potvrdila lažne izvještaje".



Gref kaže da je za to neophodno preduzeti nekoliko pravnih koraka i podnijeti nekoliko dokumenata, za šta je potrebno određeno vrijeme, te da već učinjeni pravni koraci, kao i oni koji slijede, svjedoče o tome da će se Sberbanka slučajem "Agrokor" baviti detaljno.



"Imamo velika potraživanja, kako u vezi sa shemom koju sprovodi Vlada Hrvatske, tako i prema menadžerima i revizorima same kompanije. Posredstvom suda ćemo vratiti naš novac, ali to može da potraje", istakao je Gref.



On je napomenuo da je za Sberbanku situacija "krajnje netransparentna", što je nekoliko puta rečeno i Vladi Hrvatske.



"Čudno je što Vlada Hrvatske podržava odsustvo netransparentnosti", rekao je Gref, navodeći da Sberbanka ne želi da učestvuje u netransparentnim procesima, kada ne razumije koliko je novca potrebno za kompaniju, kakav je kvalitet upravljačkog kadra, koliko se uspješno troši novac.



Gref je napomenuo da se Sberbanka u slučaju "Agrokor" prvi put suočava sa tako velikom prevarom.



"Mi ćemo postići naš cilj. Slučaj je bez presedana. Imamo takvu prevaru, još neviđenu, kada uprava skriva stvarno stanje, fingira dobit i skriva se iza neravnoteže obaveza većih od jedne milijarde dolara. Ovo je prvi takav slučaj sa kojim smo se susreli, ali ipak mislim da ćemo doći do cilja", naveo je Gref.