Četveročlanoj porodici u BiH potrebno više od 2.100 KM mjesečno za osnovne stvari u životu

Troškovi života u BiH rastu iz godine u godinu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena, porasle su u martu ove godine u odnosu na februar za 0,1 posto.

Troškovi života u BiH rastu iz godine u godinu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena, porasle su u martu ove godine u odnosu na februar za 0,1 posto.

Cijene i dalje rastu

Podaci Agencije za statistiku BiH

450 KM za osnovne namirnice

Podaci Agencije za statistiku BiH

Hrvatska ima skuplju RTV pretplatu i vodu

Foto: Klix.ba

U Srbiji najniži standard

Crna Gora ima skuplju struju

Cijene odjeće i obuće porasle su za 3,2 posto, zdravstva 0,1 posto, prijevoza 0,2 posto, obrazovanja 0,1 posto te usluge restorana i hotela za 0,2 posto. Iako je zabilježen pad cijena hrane i pića za 0,1 posto u martu u odnosu na mjesec februar, poredeći s istim periodom za prošlu godinu cijena hrane je porasla za 0,3 posto.Nivo cijena u martu 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 1,4 posto. U odnosu na mart prošle godine, ove godine su najviše porasle cijene prijevoza, za devet posto, te alkoholnih pića i duhana za 4,2 posto, dok su cijene režija i stanovanja porasle za 1,7 posto.Agencija za statistiku BiH objavila je i prosječne cijene namirnica, režija i drugih usluga. U odnosu na prethodne godine primjetan je porast.Cijena potrošačke korpe četveročlane porodice je viša od 1.800 KM prema posljednjim zvaničnim podacima entitetskih saveza sindikata, a minimalne plate iznose 395 KM u RS-u i 410 KM u FBiH. Četveročlane porodice većinom spajaju kraj s krajem, režu troškove i zadužuju se kako bi preživjele od 1. do 1. svaki mjesec."Plate stagniraju, nema povećanja penzija, a rastu cijene osnovnih životnih namirnica. Prosjek od 800 i nešto KM se vodi ako uzmemo prosjek uposlenih u sektoru telekomunikacija, plate parlamentaraca i ostalu svitu koja ima abnormalne plate za ove uvjete. Ni sami ne znamo kako jedna četveročlana porodica danas preživljava kada znamo iznose potrošačke korpe i ostalih troškova. Idemo pred kraj školske godine, maturante ima dosta porodica, brzo prođe ljetni raspust i kreće kupovina knjiga za školu itd., neki troškovi koji nisu redovni mjesečni nego iziskuju dodatna sredstva koja građane dovode do novih zaduženja. Teška je situacija", rekao je Zoran Petoš, koordinator za rad s potrošačima Udruženja za zaštitu potrošača Don.Tako jedna četveročlana porodica na mjesečnoj bazi u prosjeku treba imati samo 60 KM za hljeb, dok za punu korpu koja bi podmirila mjesečne potrebe, a uključimo u to i promotivne cijene artikala, minimalno 450 KM koji uključuju samo hljeb, rižu, makarone, meso, jaja i ulje - što je mnogo više od minimalca u oba entiteta. Higijenske potrepštine nisu uračunate.Za režije (struja, voda, komunalije, plin/grijanje) za stan od 40 metara kvadratnih je potrebno minimalno 160 KM ljeti (ako govorimo o minimalnoj potrošnji električne energije i vode), a cijena je mnogo viša zimi zbog grijanja.Ukoliko uključimo i fiksni telefon za koji je pretplata u prosjeku 14,4 KM, a za mobitel od 15 KM pa naviše, potrebno je minimalno dodatnih 30 KM, ako je u upotrebi samo jedan mobitel, što je zbog potreba modernog vremena i poslovanja skoro nemoguće.Tu je i RTV pretplata koja iznosi 7,5 KM, zatim karte za gradski prijevoz koje koštaju dnevno u prosjeku 1,4 KM (cijela BiH uzeta u obzir), te, ukoliko imaju malu djecu, troškovi za vrtić 173 KM ili školovanje 40 KM (užina, bez troškova kupovine knjiga i ostalog).Da bi jedna četveročlana porodica imala sve što joj je potrebno, uključujući punu potrošačku korpu i sve ostalo, potrebno je više od 2.100 KM.Kada to poredimo sa zemljama regije, BiH je blizu Hrvatske po cijenama koja slovi za jednu od skupljih zemalja, ali su plate niže, kao i životni standard. Blizu milion stanovnika živi u siromaštvu.Prosječna plaća u prvoj evropskoj susjednoj zemlji iznosi 1.503 KM, dok potrošačka korpa iznosi 1.885 KM. Cijena vode je više nego u BiH, plin je nešto jeitiniji, ali je RTV pretplata (21 KM) dosta skuplja. Ipak, četveročlana porodica bi trebala imati minimalno 2.400 KM kako bi pokrila mjesečne životne troškove.Karakteristično je to da je i u Hrvatskoj kao i u BiH zabilježen rast cijena životnih namirnica i svih ostalih artikala i usluga u martu mjesecu u odnosu na februar i isti period prošle godine.Prosječna plata u Srbiji iznosi 740 KM, a potrošačka korpa za tročlanu porodicu 1.066 KM. Cijena vode, pretplata za fiksnu i mobilnu telefoniju i cijena plina je nešto niža nego kod nas, dok RTV pretplatu plaćaju 2,5 KM mjesečno. Također, cijene vrtića su niže i iznose blizu 90 KM, jer gradovi subvencioniraju troškove. Za tročlanu porodicu potrebno je blizu 1.400 KM mjesečno.Prema podacima srbijanskog zavoda za statistiku, 300.000 ljudi živi od minimalca koji iznosi 336 KM.Prosječna plata u Crnoj Gori iznosi 967 KM, dok je za potrošačku korpu četveročlane porodice potrebno izdvojiti 1.585 KM. Električna energija, voda i struja su nešto skuplje u ovoj državi u odnosu na BiH, dok je cijena karte za gradski prijevoz jeftinija. Za četveročlanu porodicu potrebno je minimalno 1.900 KM mjesečno za osnovne potrepštine.U konačan iznos je uračunata jedna pretplata za mobilnu telefoniju, prosječne cijene artikala, prosječne cijene državnih vrtića, kao i prosječna potrošnja struje, vode i ostalih komunalija. Troškovi su veći kada se na ukupnu sumu dodaju zdravstvene usluge te izdaci koji se tiču školovanja, odmora i sl. U iznos nisu uračunati troškovi odijevanja, kao ni kulturnih i sportskih aktivnosti.