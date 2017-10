U Australiji je organizovana godišnja utrka vozila koja se kreću na solarnu energiju World Solar Challenge.

U Australiji je organizovana godišnja utrka vozila koja se kreću na solarnu energiju World Solar Challenge.

Utrka je počela u Darwinu prije sedam dana u kojoj je učestvovalo 41 vozilo. Prešli su 3.000 kilometara kroz srce Australije do Adelaidea.



U četvrtak je prvi stigao holandski automobil Nuna 9 putujući prosječnom brzinom 81,2 kilometra na sat. Bio je u takmičarskoj kategoriji u kojoj se za prvo mjesto bore aerodinamička vozila s jednim mjestom kod kojih se gledala ukupna energetska učinkovitost.



Bila je i kategorija kruzera koji su most za prevazilaženje jaza između visoke tehnologije i svakodnevne praktične vožnje.



Njemački tim HS Boschum prvi je stigao u petak u stiliziranom četverosjedalnom klasičnom vozilu napravljenom od održivih materijala poput veganskih sjedišta od ananasa. Ipak, holandski tim je krunisan kao sveukupni šampion zbog dizajna, praktičnosti, energetske efikanosti i inovacije, kazali su organizatori.



Porodični automobil Stella Vie koji je prevozio pet osoba, išao je u prosjeku 69 kilometara na sat, te je proglašen porodičnim automobilom budućnosti.



"Ovaj nevjerovatni solarni automobil je dizajniran za komercijalna tržišta jer ima sve ono što porodica očekuje, a to je spoj luksuza i sportskog vozila", rekao je direktor događaja Chris Selwood.



Automobile su većinom napravili univerziteti ili korporacije, a članovi timova su iz cijelog svijeta. Holandski tim iz Eindhovena koji je pobijedio kazao je kako je mu je san bio da izgrade porodični automobil s balansom aerodinamike, estetike i praktinog dizajna.



"Kroz pametni sistem punjenja i pražnjenja, ona puni bateriju kada je fali energije, a višak se deponuje", rekli su članovi tima.



Od 12 "kruzera" utrku je završilo šest. Na cilj su stigla vozila iz Australije, Hong Konga, Tajvana i SAD-a.