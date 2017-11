Kompanija Toyota ove godine proslavlja dvije decenije od predstavljanja svog prvog hibridnog automobila, modela Prius, koji je postavio standarde kada je riječ o utjecaju vozila na okoliš. Tim povodom je Toyota BiH upriličila druženje s novinarima u Hotelu Pino Nature na Trebeviću.

Kompanija Toyota ove godine proslavlja dvije decenije od predstavljanja svog prvog hibridnog automobila, modela Prius, koji je postavio standarde kada je riječ o utjecaju vozila na okoliš. Tim povodom je Toyota BiH upriličila druženje s novinarima u Hotelu Pino Nature na Trebeviću.

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Damir Višošević (Foto: Klix.ba)

Iz Toyote su uvijek naglašavali i djelima dokazivali svoju brigu za okoliš te uvijek ponosno isticali činjenicu da je ova kompanija svjetski lider na polju hibridnih automobila nakon što je prodala više od 10 miliona hibrida širom svijeta.Još prije dvije godine je Toyota objavila Environmental Challenge 2050, čiji je cilj utjecati na društvo i buduću mobilnost u potpunoj haromniji s prirodom. Komapnija ulaže napore u održivi ciklus proizvodnje te proizvodi automobile s niskom emisijom štetnih tvari, a istovremeno reciklira iskorištena sredstva.Prvi izazov je sniziti emisiju CO2 svih novih vozila za 90 posto do 2050. godine u odnosu na nivo iz 2010. godine.Izazov 2 se odnosi na dodatno snižavanje emisije CO2 u čitavom životnom ciklusu proizvoda, od nabave eko materijala za proizvodnju, pa do recikliranja otpada.Treći izazov je da Toyotine tvornice rade na razvoju novih tehnologija i proizvodnih procesa, koji će biti kraći i jednostavniji, a time će se smanjiti emisija CO2.Pod četvrtim izazovom se podrazumijeva smanjenje korištenja vode, kao i njeno filtriranje kako bi se vraćala Zemlji u čistom stanju.Sistemi recikliranja su peti izazov, a šesti izazov predstavlja podržavanja eko projekata i inicijativa pošumljavanja i edukacije te razvoj društva koje će živjeti u potpunom skladu s prirodom.O tome je bilo govora na današnjem druženju s novinarima na Trebeviću, kao i o projektu "Jedan hibrid, jedno stablo", koji je Toyota pokrenula u BiH. Naravno, radi se o projektu pošumljavanja o kojoj nam je govorio direktor kompanije Toyota BiH Damir Višošević."Prije dvije decenije je kompanija Toyota je lansirala prvo hibridno vozilo, a ove godine slavimo dvadesetogodišnje prisustvo hibrida na cestama svijeta. Tim povodom je Toyota, odnosno uposlenici u našoj zemlji, pokrenuli akciju sadnje stabala na planini Igman. Posadili smo oko 200 stabala, broj koji je jednak broju hibridnih automobila koje smo prodali. Svaki naš kupac je dobio svoje stablo i vrlo smo ponosni na to", izjavio Višošević.Ponuda Toyotinih hibrida u BiH je široka, a u kompaniji su zadovoljni prodajom."Toyota je globalni lider u hibridnoj tehnologiji te nastavlja u tom pravcu. Mi i dalje razvijamo vozila s hibridnim pogonom. U ovom trenutku Toyota na tržištu u BiH nudi 33 različita hibrida. Polako se krećemo ka tehnologiji gorivih ćelija, a na tom polju smo jedina kompanija koja ima serijski automobil s pogonom na hidrogen, čiji je produkt čista voda. Ponosni smo na rezultate prodaje u BiH, a 23 posto od toga čine hibridna vozila", završio je Višošević.