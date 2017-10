Otkako je Hyundai doveo "i" generaciju svojih modela, pomalo je u sjeni ostao auto koji je, ustvari, njihov globalni "bestseller". Elantra je uvijek imala dobar koncept pristupačne i prostrane limuzine, a u zadnjoj generaciji čini se da je Hyundai svoj "best buy" model doveo do optimuma.

Ne sviđa nam se: inertan automatski mjenjač, kvalitet plastičnih obloga unutra...

Dobar motor u sjeni lošeg mjenjača

Sviđa nam se: kvalitet završne obrade, ponuda prostora, cijena, odnos uloženog i dobivenog...

Osnovni podaci o testnom automobilu: Hyundai Elantra 1.6 MPI 6AT Style

Cijena osnovnog modela: 28.990 KM (promotivna ponuda)

Cijena testnog modela: 31.190 KM (promotivna ponuda)



Motor: 4-cilindrični, 4-taktni, benzinski, atmosferski, smješten naprijed poprečno. Radna zapremina 1.591 ccm, četiri ventila po cilindru. Najveća snaga 93,8 kW – 127,5 KS pri 6.300 obr/min. Najveći obrtni moment 155 Nm pri 4.850 obr/min.



Prijenos snage: Pogon na prednje točkove. 6-stepeni automatski mjenjač. Felge 6,5J x 16, gume dimenzija 205/55 R16 (Kumho Ecowing).



Šasija: Prednji ovjes - McPherson, nezavisni, spiralne opruge, hidraulično-gasni amortizeri. Zadnji ovjes - Dvostruka torziona osovina sa hidraulično-gasnim amortizerima. Elektrohidraulični servo-upravljač.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100 km/h – 11,6 s. Maksimalna brzina - 195 km/h. Prosječna potrošnja goriva na testu: 7,5 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 9,5 l/100 km, na otvorenoj cesti 5,4 l/100 km, kombinovano 6,5 l/100 km. Prosječna emisija CO2: 161 g/km (Euro 6).



Dimenzije: Dužina - 4.570 mm. Širina - 1.800 mm. Visina - 1.450 mm. Međuosovinski razmak - 2.700 mm. Zapremina prtljažnika od 458 litara. Masa praznog automobila - 1.340 kg. Najveća dozvoljena masa – 1.820 kg. Zapremina rezervoara za gorivo – 50 lit.



Serijska oprema testnog automobila: Sistem kontrole pritiska u gumama (High line), pomoćni rezervni točak, progresivni servo uređaj upravljača, podešavanje upravljača po visini, zračni jastuk za vozača i suvozača sa opcijom isključenja, 2 x bočni zračni jastuk sa zračnim zavjesama, ABS, ESP –elektronički program stabilnosti sa: HAC –Hill start Assist Control (kontrola pomoći pokretanja na uzbrdici), Imobilizer (elektronska blokada motora), putni kompjuter, elektro podizači prozora – prednji i zadnji, pokrov prtljažnog prostora, svjetlo u prtljažnom prostoru, štitnici za sunce sa osvjetljenjem, automatska regulacija paljenja prednjih svjetala, vanjska ogledala u boji karoserije, el. podešavanje vanjskih ogledala, el. grijanje vanjskih ogledala, aero metlice prednjih brisača, vanjske ručice vrata u boji karoserije, svjetlo za čitanje mape i pretinac za sunčane naočale, nasloni za glavu podesivi po visini, centralna konzola sa naslonom za ruke, vozačevo sjedište podesivo po visini - manuelno, djeljivo zadnje sjediše (60:40), digitalni sat, 4 zvučnika (2 naprijed i dva pozadi), priključci za USB, iPOD i AUX, pepeljara i upaljač, radio CD RDS uređaj - 5“ ekran, 2 visokotonska zvučnika, komande za audio uređaj na upravljaču, bluetooth, alarm plus daljinsko upravljanje centralnom bravom, maska hladnjaka u boji vozila, obloge sjedišta - platno, ISOFIX kukice za dječija sjedišta, podešavanje upravljača po dubini, tonirana stakla, osjenčenje na prednjem staklu – zaštitna traka, prednja svjetla za maglu, felge 6.5 J 16“, gume 205/55 R16, kožom presvučem volan i ručica mjenjača, tempomat (Auto Cruise control), senzori za parkiranje nazad, kamera za pregled iza vozila.



Dodatna oprema na testnom automobilu: metalik boja karoserije - 700 KM, 6-stepeni automatski mjenjač - 1.500 KM.



Garancije: Pet godina ili 100.000 pređenih kilometara. Pet godina garancije mobilnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore u slučaju nepredviđenih poteškoća s vozilom. Pravo jednom godišnje na besplatan kontrolni pregled vozila u trajanju od 30 minuta prema Hyundai kontrolnoj listi u toku pet godina redovnog servisiranja vozila i dok je vozilo u garanciji.

Elantra je model koji je pod raznim imenima, zavisno od tržišta, prisutan još od 1990. godine, a nedavno je dobila i svoju šestu generaciju. Iako je u svijetu prisutna skoro dvije godine, na našem tržištu je prisutna tek nekoliko mjeseci. Atraktivan izgled i odlične cijene već su privukli veliku pažnju, a mi smo provjerili da li su joj to jedine vrline.Dakle, izgled je u ovoj generaciji Elantri definitivno veliki plus, a to je u ovom cjenovnom razredu porodičnih limuzina prilična rijetkost. Iako je očito da se oslanja na dizajnerske elemente koji su slični onima koje smo mogli vidjeti na nekim modelima Audija, to joj baš i ne možemo zamjeriti. Elantra izgleda dinamično i elegantno iz gotovo svakog ugla. Velika prednja maska s agresivnim svjetlima čini odličan par s aerodinamičnom linijom krova i oštrim zadnjim dijelom koji je masivan i također aerodinamičan. Za potpun "sportski" utisak možda bi nedostajale tek za broj veće felge i nešto šire gume. U svakom slučaju pogled na Elantru teško će otkriti da je riječ o "budžetskoj" porodičnoj limuzini, upravo suprotno.Unutra Elantra najviše otkriva da nudi nešto drugačije u odnosu na "i" modele ove marke. Kabina je izuzetno prostrana s udobnim sjedištima, ali ovdje ne trebate tražiti mekanu i ugodnu na dodir plastiku. Sve je kvalitetno uklopljeno i nema "cvrčaka", ali jednostavno uštede su se negdje morale napraviti pa su plastične obloge tvrde te preovladavaju sive nijanse. Ipak, sama suština Elantre je i unutra više nego dobra. Položaj iza upravljača je ugodan, ergonomija uglavnom dobra i logična, gdje možda najviše u početku zbunjuju komande klima-uređaja. Naime, iako je riječ o ručnom klima-uređaju, lakirana crna plastika između komandi klime tako je dizajnirana da liči na ugašen displej klima-uređaja na kojem očekujete vrijednosti temperature i slične podatke.Sam dizajn kokpita nije pretjerano moderan, ali jeste moderno i vrlo potpuno opremljen već i na baznim modelima, te je Style paket kao na testnom modelu više nego dovoljan za većinu kupaca.Ponuda prostora je dobra i naprijed i nazad te će samo nešto viši putnici nazad primijetiti negativne strane elegantne linije krova koja je "ukrala" nekoliko centimetara za potpuno komforan ulazak na zadnje sjedište. Prtljažnik je također vrlo upotrebljiv i sa 458 litara će ispuniti sve potrebe. U prilog mu ide i dovoljno veliki otvor, ali upotrebljivost djelimično ograničavaju veliki nosači poklopca prtljažnika koji nisu sakriveni, već ulaze u prtljažni prostor.Ponuda motora za Elantru je vrlo jednostavna, 1,6-litarski benzinac ili 1,6-litarski dizelaš i to je to. Iako je dizelski motor osjetno jači i ima dvostruko više obrtnog momenta, zbog cijele filozofije budžetske limuzine mislimo da je ipak jeftiniji 1,6-litarski benzinac možda logičniji izbor. Vrlo je tih i uglađen te nudi sasvim pristojne performanse. Naravno, ne treba imati velike ambicije s njim, pogotovo pri većim opterećenjima, ali u prilog mu ide činjenica da je Elantra uprkos neskromnim proporcijama teška tek oko 1,3 tone te da je neočekivano ekonomičan. Bez velike pažnje, sa dosta gradske vožnje i napornim automatskim mjenjačem na našem testu je trošio blizu 7,5 litara. Sa više pažnje taj prosjek može se smanjiti sigurno za više od jednog litra.Najveći problem, ipak, bio nam je upravo automatski mjenjač sa šest stepeni prijenosa. Iako "na papiru" izgleda kao običan i standardni automatski mjenjač, jednostavno u paru s ovim benzinskim motorom čini potpuno pogrešan izbor koji će biti čest izvor frustracija. Spore izmjene stepeni te vrlo dugački prijenosi čine preticanja i svaki dinamičniji manevar vrlo zahtjevnim pa čak i rizičnim. Dakle, jednostavno preskočite tu opciju koja će usput i dodatno smanjiti ukupnu cijenu pa će Elantra postati još uvjerljiviji paket.Dakle, za osjetno manje od 30 hiljada maraka Elantra dolazi kao odlična opcija u vrlo kompetitivnom segmentu porodičnih limuzina. S osnovnim benzincem ne puca od snage, ali će biti sasvim dovoljan ako izostavite automatik, a od doplatnih opcija ostaje eventualno metalik lak karoserije. Sam segment je vrlo specifičan i raznovrstan pa nudi vrlo oskudne, ali i vrlo moderne i skupe modele. Elantra se nekako pametno smjestila u zlatnu sredinu takve ponude, a uz vrlo atraktivan dizajn koji neće lako zastarjeti jasno nam je zašto je preko noći postala vrlo zanimljiv model na našem tržištu.