Nakon predstavljanja obnovljenog Golfa, kompanija Volkswagen je objavila detalje i o najsnažnijoj, ali i osnovnoj verziji svog popularnog modela.

Kada je riječ o Golfu R, on je dobio povećanje snage za 10 KS, što sada iznosi ukupnih 310 KS. To znači da se izjednačio s ograničenim modelom Golf GTI Clubsport.



Golf R je dostupan kao hatchback i karavan, a posjeduje pogon na sva četiri točka. Od 0 do 100 km/h ubrtava za 4,6 sekundi, što znači da je nešto brži od BMW-a 340i xDrive.



Oni koji traže jeftiniji Golf mogu izabrati osnovni model s 1,0-litarskim trocilindričnim motorom, koji isporučuje 85 KS. VW tvrdi da je štedljivi benzinac s direktnim ubrizgavanjem i turbopunjačem troši samo 4,8 litara na 100 pređenih kilometara. Kompanija nudi i Golf s 2,0-litarskim TDI motorom koji razvija 150 KS te ima 4Motion pogon na sva četiri točka.



Golf R i Golf 1.0 TSI dolaze s poboljšanjima uključujući LED stražnja svjetla i novi Composition Colour infotainment sistem u standardnoj opremi. Bolje opremljeni modeli imaju 12,3-inčnu potpuno digitalnu instrument tablu, koja nudi iste mogućnosti kao i u modelu Passat. Tu je i vrhunski infotainment sistem sa 9,2-inčnim ekranom osjetljivim na dodir, koji podržava glasovne komande. Takozvani Discover Pro sistem opciono omogućava i kontrolu pokretom, tako da je Golf prvi model u klasi s ovom tehnologijom.



Cijela hatchback verzije Golfa R s manuelnim mjenjačem se kreće od 40.675 eura u Njemačkoj, dok verzija s automatskim mjenjačem košta najmanje 44.800 eura. Osnovni Golf s 1,0-litarskim TSI motorom košta od 17.850 eura.