Kompanija SEAT je zvanično predstavila petu generaciju modela Ibiza koji karakterišu oštrije linije.

Nepisano je pravilo da kompanije danas proizvode sve duže automobile, no, nova Ibiza je zapravo dva milimetra kraća od modela koji zamjenjuje.Iako je kraća od prethodne, nova Ibiza ipak ima duže međuosovinsko rastojanje za 95 mm te sada iznosi 2.564 mm. To je postignuto zahvaljujući Volkswagenovoj MQB A0 platformi koja debituje sa novom Ibizom. Istu platformu će koristiti i sljedeća generacija modela Polo koji stiže ove godine.Dužina je smanjena, ali je širina povećana za 87 mm, što se pozitivno odrazilo na prostor u unutrašnjosti, kako za vozača i suvozača, tako i za putnike na stražnjem sjedištu. Automobil nudi 24 mm više prostora za glavu naprijed te 17 mm nazad, a sjedišta su šira za 42 mm. Zapremina prtljažnika je povećana za 63 mm i sada iznosi 355 mm.Što se tiče motora, tu je 1,0-litarski motor s turbopunjačem dostupan u verzijama sa 95 i 115 KS. Do kraja godine će SEAT uvesti i 1,5-litarski TSI Evo motor, koji je debitovao u obnovljenom Golfu, a koji će u Ibizi isporučivati 150 KS.U ponudi će se naravno naći i dizelaši, odnosno 1,6-litarski TDI motor u verzijama sa 80, 95 i 110 KS. Postoji mogućnost i da će kupcima biti ponuđena verzija 1,0-litarski TSI motor sa 90 KS koji će koristiti kompresovani prirodni gas. U zavisnosti od odabira motora, Ibiza će biti dostupna s petostepenim i šestostepenim manuelnim mjenjačima, kao i sa sedmostepenim DSG mjenjačem.SEAT će svoj novi model prodavati s opremom Reference, Style, FR i XCelence. FR verzija će biti sportski orijentisana te će imati agresivniji eksterijer i sportski ovjes, dok će XCelence ponuditi više luksuza i udobniju vožnju.Automobil će imati full-LED svjetla, pokazivače smjera, maglenke, LED osvjetljenje instrument table, kao i crveno ili bijelo LED ambijentalno osvjetljenje za FR i XCelence modele.Kupci dobijaju i 8-inčni infotainment sistem s mnogo opcija povezivanja uključujući Android Auto, Apple Car Play i Mirror Link sisteme. Ekran osjetljiv na dodir prikazuje i situaciju iza automobila zahvaljujući povezanosti s kamerom, ali to dodatno košta. Nova generacija Ibize ima preciznije prednje i stražnje parking senzore. Opciono je dostupan i Beats sound sistem od 300 w sa sedam zvučnika.Što se tiče sigurnosti, tu je niz sistema kao što su Front Assist, prilagodljivi tempomat, sistem za pomoć u gužvi i drugo.SEAT se sada sprema za predstavljanje novog crossovera pod nazivom Arona. Bit će to Ibiza znatno podignuta od tla, a predstavljanje se očekuje u septembru na Sajmu automobila u Frankfurtu. Prodaja će početi krajem ove godine.Trovratna SC, kao i karavanska ST verzija neće biti u ponudi.