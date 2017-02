Žena osumnjičena za ubistvo polubrata Kima Jong-una mislila da je riječ o pranku

Indonežanka koja je uhapšena zbog sumnji da je učestvovala u ubistvu polubrata lidera Sjeverne Koreje Kima Jong-una, mislila je da učestvuju u showu o prankovima, rekao je šef policije Indonezije Tito Karnavian.

Kim Jong-Nam (Foto: AFP)

Indonežanka koja je uhapšena zbog sumnji da je učestvovala u ubistvu polubrata lidera Sjeverne Koreje Kima Jong-una, mislila je da učestvuju u showu o prankovima, rekao je šef policije Indonezije Tito Karnavian.

Dvadesetpetogodišnja Siti Aisyah (25) je dobila novac da učestvuje u pranku popularnog showa "Just For Luaghs". Osumnjičena je rekla kako su ona i još jedna žena imale zadatak da se približe muškarcima i prskaju ih vodom u oči.



"To su radili tri ili četiri puta, te su dobile nekoliko dolara za to. Posljednja meta je bio Kim Jong Nam, ali je u spreju kojim su ga poprskali bilo opasnih materija. Ona nje znala da je to pokušaj ubistva koji su izveli strani agenti", rekao je Karnavian.



Malezijska policija objavila je kako je uhapsila i treću osobu koju dovode u vezu s ubistvom Kima Jonga Nama.



Kim Jong Nam je bio stariji sin Kima Jonga Ila, bivšeg lidera Sjeverne Koreje koji preminuo nakon čega ga je naslijedio Kim Jong-un. Imao je 46 godina.