Više od 440 poginulih u poplavama i klizištima u Sijera Leoneu

Broj poginulih u klizištu i poplavama koje su zahvatile Freetown, prijestonicu Sijera Leona, danas je dostigao 441, saopštile su vlasti.

"Do jučer je sahranjeno 441 tijelo", rekao je zamjenik ministra za informisanje i komunikacije Cornelius Deveaux, koji je istakao da je još u toku prebrojavanje broja nestalih.



Prema podacima Crvenog krsta, više od 400 osoba je poginulo, a oko 600 se vodi kao nestalo.



"Danas smo sahranili još 50 tijela. Do sada je pokopano 450 tijela. Većina tijela je u poodmaklom stanju raspadanja", kaže jedan od radnika bolnice u Freetownu Mohamed Sinneh Kamara.



Prema njegovim riječima, svaka tri do četiri sata bolnica dobija pozive iz zajednica ugroženih poplavama da je pronađeno tijelo u kanalu ili ispod urušenog objekta.



Klizište i poplava zahvatili su Freetown početkom sedmice nakon trodnevne kiše.



Humanitarna organizacija Save the Children saopštila je da je poginulo 122 djece, a da su 123 djeteta ostala bez roditelja.



Crveni krst je objavio hitan apel za pomoć.