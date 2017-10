Uragan Ophelia, šesti veliki uragan ove sezone na Atlantiku, ojačao je do oluje treće kategorije nakon što je danas prošao blizu Azorskog arhipelaga na putu ka Irskoj, objavio je AFP.

Uragan Ophelia, šesti veliki uragan ove sezone na Atlantiku, ojačao je do oluje treće kategorije nakon što je danas prošao blizu Azorskog arhipelaga na putu ka Irskoj, objavio je AFP.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

"Obavijestili smo Američki centar za uragane da je Ophelia prešla u kategoriju tri, ali to ne mijenja naš nivo upozorenja", poručila je Elsa Vieira iz regionalnog centra Portugalskog meteorološkog instituta (IPMA).Ophelia nosi vjetar brzine veće od 100 km/h, koji je dostigao i 150 km/h prolazeći južno od otoka Santa Maria u Azorskom arhipelagu. Ipak, tada nije zahvatio kopno.Američki nacionalni centar za uragane sa sjedištem u Miamiju saoppćio je u petak da će Ophelia jugoistočnim Azorima u subotu donijeti kumulativne padavine od 50 do 100 milimetara. Ta kiša mogla bi izazvati poplave, upozoreno je.Sedam od devet otoka Azorskog arhipelaga izdalo je crveno upozorenje službi za civilnu zaštitu zbog očekivanih padavina. Lokalnom stanovništvu, kojeg je oko 245.000, poručeno je da ne izlaze iz svojih domova dok uragan ne prođe, a svim vatrogasnim jedinicama naređeno je da budu u pripravnosti za intervencije. Otocima Sao Miguel i Santa Maria uvedene su i saobraćajne restrikcije jer se očekuje da bi se mogli naći na najvećem udaru uragana.Do zapadne obale Irske uragan bi trebao stići u ponedjeljak. Ta zemlja očekuje najgoru oluju u posljednjih 60 godina. Vjeruje se da će Ophelia do ponedjeljka oslabiti, ali bi i dalje mogla biti izuzetno jaka i donijeti vjetrove do 130 km/h.Uragan Ophelia dolazi iz neobičnog pravca i lokacije, baš kao što je bio i uragan Debbie 1961. godine kada je smrtno stradalo 18 ljudi u Republici Irskoj i Sjevernoj Irskoj. Uragani inače stižu iz Amerike ili sa Kariba, a ovaj dolazi sa jugozapada.Kamera iz irskog Waterford Cityja prikazuje dolazak uragana uživo.