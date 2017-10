Uragan Ophelia pogodio Irsku, jedna žena poginula

Foto: EPA

Jedna žena je poginula kada su "ostaci" uragana Ophelia pogodili Britansko otočje.

Žena, u dvadesetim godinama života, poginula je kada je, usljed uraganskih naleta vjetra u Republici Irskoj, dio stabla pao na njen automobil u West Waterfordu, povrijedivši još jednu putnicu u vozilu, izvještava BBC.



Gotovo 120.000 domova i poslovnih objekata je ostalo bez struje u Irskoj, gdje je vlada u pomoć pozvala vojsku.



Za područje Sjeverne Irske, Velsa, jugozapada Škotske i ostrvo Man izdato je žuto upozorenje koje će na snazi biti do 23.00 sati po britanskom vremenu.



Iz meteorološke službe su upozorili na "moguću životnu opasnost" zbog naleta vjetra na južnoj obali Irske jačine do 176 kilometara na sat.



Irski premijer Leo Varadkar je rekao da je Ophelia opasna oluja i savjetovao je stanovnike da ostanu u kućama dok ona ne prođe.



Iz irskog meteorološkog zavoda predviđaju da će oluja putovati sjeverno preko zapadnih dijelova Irske, uz "žestoke i razorne nalete vjetra" od 120 do 150 kilometara na sat u cijeloj zemlji.



Izdaoto je crveno upozorenje za Irsku.