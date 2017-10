Uragan Ophelia stiže u Veliku Britaniju već u ponedjeljak

Foto: EPA-EFE

Vlasti u Velikoj Britaniji i Irskoj su upozorile stanovništvo da bi "ostaci" uragana Ophelia koji dolazi s Atlantika mogli izazvati štete i poremećaje s početkom nove radne sedmice, javlja AP.

Ophelia je uragan druge kategorije sa stalnom brzinom vjetra od oko 170 kilometara. Očekuje se da će oslabiti na nivo oluje prije nego stigne do Britanskog kopna. No, britanski metereolog Luke Miall kaže kako uprkos tome Ophelia će donijeti povremeno vjetar uraganske snage. Irske kolege očekuju da im stignu vjetrovi brzine i do 130 kilometara na sat s jakim kišama i olujnim udarima.



Građani su upozoreni da može doći do prekida isporuke električne energije, oštećenja na krovovima i poremećaja u javnom prijevozu i telekomunikacijama.



Snažni vjetrovi bi mogli pogoditi i Škotsku, Vels i Englesku, javlja AP.