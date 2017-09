Američki predsjednik Donald Trump predvodio je komemoraciju u Bijeloj kući povodom godišnjice terorističkog napada 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene američke države.

Minutom šutnje u trenucima kada se prvi avion zaletio u jedan od dva tornja Svjetskog trgovinskog centra u New Yorku odata je počast žrtvama ovog napada. Tim povodom je zastava na Bijeloj kući spuštena na pola koplja.



"Naši ljudi će napredovati, naša nacija će prevladati, a sjećanje na naše voljene nikada neće izblijediti. Teroristi koji su nas napali mislili su da mogu potaknuti strah i oslabiti duh. Oni koji to pokušaju pridružit će se dugom popisu pobijeđenih neprijatelja koji su se usudili testirati našu hrabrost", rekao je Trump.



U isto vrijeme je počast žrtvama odata i na mnogim drugim mjestima širom SAD-a, a na mjestu napada u New Yorku su abecednim redom pročitana imena svih žrtava.



Podsjećamo, 11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al Kaida oteli su četiri putnička aviona od kojih su dva udarila u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku. Treći je udario u Pentagon u Washingtonu, dok je četvrti pao na livadu u Pennsylvaniji nakon što su se hrabri putnici suprotstavili teroristima.



Uoči godišnjice Trump je dane od 8. do 10. septembra proglasio "Danima molitve i sjećanja," a 11. septembar "Patriotskim danom."