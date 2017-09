Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je svoje neprijatelje i ohrabrio prijatelje u svom prvom govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih Nacija (UN), kao što su ranije i najavili iz njegove administracije. Na početku govora on je naglasio kako je duboko počastvovan što može predstavljati svoj narod pred UN-om.

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je svoje neprijatelje i ohrabrio prijatelje u svom prvom govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih Nacija (UN), kao što su ranije i najavili iz njegove administracije. Na početku govora on je naglasio kako je duboko počastvovan što može predstavljati svoj narod pred UN-om.

Prije nego je počeo govoriti o napretku američke vojske, tehnologije i medicine, Trump se zahvalio svim zemljama i liderima koji su pomogli ili ponudili pomoć žrtvama razarajućeg uragana Irma koji je nedavno pogodio Ameriku. Kako je kazao, na sreću, SAD se dobro drži."Naša ekonomija je u konstantnom napretku, a zemlja se suočava s porastom zaposlenosti kakva nije viđena veoma dugo. Naša vojska uskoro će biti jača nego što je ikada bila", rekao je Trump između ostalog na početku govora.Predsjednik SAD-a je istaknuo kako budućnost Ujedinjenih Nacija zavisi od snage nezavisnosti njenih članica."Stanovnici moraju imati mogućnost da ostvare njihove snove, a djeca da žive u svijetu bez mržnje. Sve zemlje imaju različite ciljeve, ali lijepa vizija koja je dovela do kreiranja UN-a dozvoljava ljudima da pomažu jedni drugima", rekao je Trump koji je godinama unazad kritikovao UN.Kao predsjednik jedne od najvećih svjetskih sila, Trump je savjetovao kako bi lideri svih zemalja uvijek trebali stavljati svoje zemlje na prvo mjesto, kao što to on radi kada je u pitanju Amerika."Naši državljani su debelo platili kako bi odbranili našu slobodu. Također su se borili i kako bi odbranili druge države. To je vječni kredit američkog karaktera. Vodili smo ratove u inostranstvu, ali nismo tražili teritorijalnu ekspanziju ili nametali svoj način života drugim ljudima. Želimo harmoniju i prijateljstvo, a ne sukob i svađe", naglasio je Trump.Nakon priče o prijateljstvu, Trump se osvrnuo i na Sjevernu Koreju rekavši kako ona predstavlja "nuklearnu opasnost za cijeli svijet"."Ukoliko SAD bude primorana da brani sebe ili svoje partnere, nećemo imati izbora nego da totalno uništimo Sjevernu Koreju", rekao je Trump te prozvao i sjevernokorejskog lidera Kima Jonga Una dodavši: "Raketni čovjek je u samoubilačkoj misiji za njega i njegov režim".Na kraju kritikovanja Sjeverne Koreje, Trump je kazao kako se nada da Amerika neće morati uništiti ovu zemlju.Američki predsjednik je u 20-minutnom govoru pričao i o migrantima, borbi protiv terorizma, pravima žena te američkoj srednjoj klasi. Mnogi su ga već iskritikovali na društvenim mrežama što nije pričao ništa o borbi proti klimatskih promjena i palestinsko-izraelskom procesu pomirenja.