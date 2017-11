Trump: Lutrija za "zeleni karton" je kriva za teroristički napad u New Yorku

Foto: EPA-EFE

Američki predsjednik Donald Trump okrivio je danas useljenički program SAD u kojem se lutrijom izvlače dobitnici "zelenog kartona" za napad koji je izveo imigrant iz Uzbekistana u New Yorku, javlja Reuters.

Trump je zatražio da se vize izdaju samo na osnovu relevantne odluke. On je rekao da je Sayfullo Saipov, napadač koji je pregazio kombijem bicikliste i šetače u New Yorku, pri čemu je ubio osam osoba, došao u SAD putem programa State Departmenta za izdavanje viza putem lutrije koji je uspostavljen 1990.



Prozvao je za to demokratskog senatora Chuck Schumera, iako su taj program podržali obje stranke, a potpisao ga je bivši predsjednik George HW Bush.



"Terorist je ušao u našu zemlju kroz program lutrije. Mi se borimo za imigraciju utemeljenu na odlukama, a ne na lutriji. Moramo postati čvršći", rekao je Trump.



Nepotvrđene informacije da je napadač ušao u SAD putem vize koju je dobio na lutriji koja promovira različitost su objavljene ranije u medijima.