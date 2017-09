Sud suspendovao poziv na referendum o nezavisnosti Katalonije

Foto: EPA-EFE

Ustavni sud Španije je usvojio žalbu centralne vlasti u Madridu i suspendovao poziv na referendum o nezavisnosti regije Katalonije.

Nakon što je španski premijer Mariano Rajoy objavio da njegova vlada pokušava oboriti i kontroverzni zakon koji treba legitimirati glasanje o nezavisnosti Katalonije i dekret katalonske Vlade kojim se birači pozivaju na referendum 1. oktobra, bilo je za očekivati sudsku suspenziju poziva na referendum, izvještavaju španski mediji.



Premijer Rajoy je zahtjev Katalonije nazvao "neprihvatljivim činom neposlušnosti", dok vladajuća koalicija u Kataloniji, koja zagovara nezavisnost te bogate regije na sjeveroistoku Španije, tvrdi da je univerzalno pravo na samoopredjeljenje jače od španskih zakona.



Sve općine u Kataloniji bit će upozorene na svoju "obavezu da spriječe ili blokiraju" napore da dođe do realizacije referenduma, koji je, kako kaže Rajoy, neustavan, prenosi AFP.



On je sjednicu katalonskog Parlamenta, koji je usvajanjem zakona ozvaničio svoje planove da se u toj španskoj regiji organizira referendum o nezavisnosti, nazvao "političkom perverzijom" katalonske Vlade, prenosi AP.



"Referendum je nezakonit i predstavlja napad na institucionalni poredak Španije i Katalonije", kazao je Rajoy nakon hitnog sastanka s članovima svog kabineta.



Špansko državno tužilaštvo najavilo je da će podići optužnice protiv članova katalonskog Parlamenta zbog izglasavanja zakona o održavanju referenduma o nezavisnosti 1. oktobra.



Većina poslanika katalonskog Parlamenta glasala je u srijedu za zakon o referendumu i za pravni okvir neophodan za uspostavljanje nezavisne države, javio je Reuters.



Zakon je usvojen većinom od 72 glasa, prema 11 uzdržanih.



Poslanici koji se protive odcjepljenju Katalonije napustili su sjednicu prije glasanja, navodi AFP.



Suspenzija traje pet mjeseci, a sudije do tada trebaju donijeti presudu.